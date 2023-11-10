Состоялись остальные поединки 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Отчет и результаты матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лига конференций 2023/24, 4-й тур

Группа A

Слован Братислава – Лилль – 1:1

Голы: Чаврич, 80 – Эйнджел Гомес, 52

Олимпия – Клаксвик – 2:0

Голы: Суалехе, 84, Нукич, 88

Удаления: Фредериксберг, 63, (Клаксвик)

Группа B

Брейдаблик – Гент – 2:3

Голы: Сванторссон, 16, 18 – Гифт Орбан, 6, 54, (пен.), 69

Группа D

Брюгге – Лугано – 2:0

Голы: Тьяго, 62, (пен.), Ванакен, 90+6

Нереализованный пенальти: Жутгла, 85, (Брюгге)

Группа E

Астон Вилла – АЗ – 2:1

Голы: Диего Карлос, 61, Уоткинс, 81 – Павлидис, 52

Группа H

Лудогорец – Фенербахче – 2:0

Голы: Пётровски, 18, Рван Секо, 90+2

В группе A Лилль не смог обыграть Слован, который отыгрался под конец матча Эйнджел Гомес на старте второй половины вывел французов вперед, но Чаврич под конец встречи сравнял счет. В другом матче квартета Олимпия в большинстве победила Клаксвик, забив оба гола после 80 минуты.

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В поединке соперников Зари по группе B Брейдаблик едва не сотворил сенсацию в матче против лидера квартета – Гента. Причем именно бельгийцы повели в счете – Гифт Орбан забил уже на 6-й минуте. Впрочем, Сванторссон на 16-й и 18-й минутах шокировал Гент дублем. В начале второго тайма Орбан оформил дубль, реализовав пенальти. А уже на 69-й нападающий Гента оформил хет-трик, вырвав победу для бельгийцев.

В группе D Брюгге переиграл Лугано. Тьяго с пенальти в середине второго тайма вывел Брюгге вперед, а Жутгла под конец игры не смог забить с отметки. Ванакен аж на 90+6 оформил окончательный результат. Это позволило бельгийцам гарантировать выход из группы – у экс-команды Яремчука 10 очков после 4 туров.

В группе E Астон Вилла в волевом стиле переиграла АЗ Алкмар. Англичане забили в самом дебюте встречи, но гол Лангле отменили после просмотра VAR. Павлидис на 52-й минуте вывел нидерландцев вперед, но Диего Карлос довольно быстро восстановил паритет. А под конец игры Олли Уоткинс принес для "вилланов" победу, которая почти гарантировала выход в следующую стадию.

В поединке группы H Лудогорец сенсационно обыграл Фенербахче. Пётровски вывел болгарскую команду вперед в счете на 18 минуте шикарным дальним выстрелом. Счет 1:0 продержался вплоть до 90+2, когда Рван Секо удвоил преимущество болгар.

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