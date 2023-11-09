Ліга конференцій 2023/24, 4-й тур

Група A

Слован Братислава – Лілль – 1:1

Голи: Чавріч, 80 – Ейнджел Гомес, 52

Олімпія – Клаксвік – 2:0

Голи: Суалехе, 84, Нукіч, 88

Вилучення: Фредеріксберг, 63, (Клаксвік)

Група B

Брейдаблік – Гент – 2:3

Голи: Сванторссон, 16, 18 – Гіфт Орбан, 6, 54, (пен.), 69

Група D

Брюгге – Лугано – 2:0

Голи: Тьяго, 62, (пен.), Ванакен, 90+6

Нереалізований пенальті: Жутгла, 85, (Брюгге)

Група E

Астон Вілла – АЗ – 2:1

Голи: Дієго Карлос, 61, Воткінс, 81 – Павлідіс, 52

Група H

Лудогорець – Фенербахче – 2:0

Голи: Пйотровскі, 18, Рван Секо, 90+2

У групі A Лілль не зміг обіграти Слован, який відігрався під кінець матчу Ейнджел Гомес на старті другої половини вивів французів вперед, але Чавріч під кінець зустрічі зрівняв рахунок. В іншому матчі квартету Олімпія в більшості перемогла Клаксвік, забивши обидва голи після 80 хвилини.

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У поєдинку суперників Зорі по групі B Брейдаблік ледь не створив сенсацію у матчі проти лідера квартету – Гента. При чому саме бельгійці повели в рахунку – Гіфт Орбан забив уже на 6-й хвилині. Втім Сванторссон на 16-й та 18-й хвилинах шокував Гент дублем. На початку другого тайму Орбан оформив дубль, реалізувавши пенальті. А вже на 69-й нападник Гента оформив хет-трик, вирвавши перемогу для бельгійців.

У групі D Брюгге переграв Лугано. Тьяго з пенальті в середині другого тайму вивів Брюгге вперед, а Жутгла під кінець гри не зміг забити з позначки. Ванакен аж на 90+6 оформив остаточний результат. Це дозволило бельгійцям гарантувати вихід з групи – в екс-команди Яремчука 10 очок після 4 турів. У групі E Астон Вілла у вольовому стилі переграла АЗ Алкмар. Англійці забили в самому дебюті зустрічі, але гол Лангле скасували після перегляду VAR. Павлідіс на 52-й хвилині вивів нідерландців вперед, але Дієго Карлос досить швидко відновив паритет. А під кінець гри Оллі Воткінс приніс для "вілланів" перемогу, яка майже гарантувала вихід у наступну стадію.

В поєдинку групи H Лудогорець сенсаційно обіграв Фенербахче. Пйотровскі вивів болгарську команду вперед в рахунку на 18 хвилині шикарним дальнім пострілом. Рахунок 1:0 протримався аж до 90+2, коли Рван Секо подвоїв перевагу болгар.

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