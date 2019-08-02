Лига Европы: Вулверхэмптон, Айнтрахт и Эспаньол прошли в следующий раунд, Страсбур пропустил от этнического украинца

Завершился второй раунд квалификации Лиги Европы. Главное о выступлениях представителей топ-чемпионатов и результаты всех поединков.
Вулверхэмптон во второй раз уверенно победил Крузейдерс (1:4) на выезде и вышел в следующий раунд. Эспаньол не имел проблем со Стьярнаром (1:3) – опять отличился Факундо Феррейра. Действующий полуфиналист Лиги Европы Айнтрахт повторил результат первого матча против Флоры – 2:1.
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Французский Страсбур также прошел дальше, но проиграл в гостях Маккаби Хайфа (1:2). Один из голов в ворота гостей забил этнический украинец с австралийским паспортом Никита Рукавица.
Стивен Джеррард во главе Рейнджерс не сумел обыграть люксембургский Прогресс (0:0), однако все равно уверенно шагает в 3-й раунд квалификации. Его оппонент по лиге Абердин разбил грузинский Сачхере (5:0).
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Лига Европы. 2-й раунд квалификации, ответные матчи
КуПС – Легия – 0:0 (по сумме двух матчей – 0:1)
Левски – АЕК Ларнака – 0:4 (по сумме двух матчей – 0:7)
Голы: Тричковски, 8 (пен), 29, 75, 82
АЕЛ – Арис – 0:1 (по сумме двух матчей – 0:1)
Гол: Дигуни, 14 (пен)
Удаление: Годал, 83
Аполлон – Шемрок Роверс – 3:1 (по сумме двух матчей – 4:3)
Голы: Зелая, 18, Салаи, 64, Сардинеро, 102 – Грин, 69
Удаления: Папулис, 67 – Грейс, 92
Зриньски – Утрехт – 2:1 (по сумме двух матчей – 3:2)
Голы: Хаджич, 65, Мандич, 111 – Густафсон, 45+1
Класвик – Люцерн – 0:1 (по сумме двух матчей – 0:2)
Гол: Вока, 34
Лиепая – Норчепинг – 0:1 (по сумме двух матчей – 0:3)
Гол: Хакшабанович, 89
Маккаби Хайфа – Страсбур – 2:1 (по сумме двух матчей – 3:4)
Голы: Шуа, 25, Рукавица, 40 – Аджорк, 17
Мальме – Домжале – 3:2 (по сумме двух матчей – 5:4)
Голы: Левицки, 21, Розенберг, 32, Бенгтссон, 83 – Николсон, 12, Карич, 45+1
Брондбю – Лехия – 4:1 (по сумме двух матчей – 5:3)
Голы: Араюури, 15, Вилчек, 53, Линдстрем, 94, 118 – Пайксао, 67
Лудогорец – Валюр – 4:0 (по сумме двух матчей – 5:1)
Голы: Хедлунн, 7 (аг), Икоко, 24, Свирчок, 82, 84
Прогрес – Рейджерс – 0:0 (по сумме двух матчей – 0:2)
Олимпия Любляна – Йени Малатьяспор – 0:1 (по сумме двух матчей – 2:3)
Гол: Яхович, 77
Удаление: Чекиджи, 38
Айнтрахт Франкфурт – Флора – 2:1 (по сумме двух матчей – 4:2)
Голы: Пасьенсиа, 37, 54 (пен) – Синявский, 40
Штурм – Хйоугесунн – 2:1 (по сумме двух матчей – 2:3)
Голы: Сандберг, 15 (аг), Любич, 48 – Кригард, 68
Абердин – Сачхере – 5:0 (по сумме двух матчей – 6:1)
Голы: Косгроу, 9, 20, 80, Ли, 58, Райт, 65
Линфилд – Торсхавн – 1:0 (по сумме двух матчей – 3:2)
Гол: Уотерворз, 20 (пен)
Спартак Трнава – Локомотив Плодив – 3:1 (по сумме двух матчей – 3:3)
Голы: Дангубич, 16, Митреа, 53, Тавареш, 71 – Озбольт, 74
Удаление: Загуменски, 35
Крузейдерс – Вулверхэмптон – 1:4 (по сумме двух матчей – 1:6)
Голы: Беннетт, 13 (аг) – Хименес, 15, 45, Беннетт, 38, Форсайт, 77 (аг)
Партизан – Конна Куэй – 3:0 (по сумме двух матчей – 4:0)
Голы: Тошич, 54, Озегович, 70, Стеванович, 73
Стярнан – Эспаньол – 1:3 (по сумме двух матчей – 1:7)
Голы: Сигурдссон, 87 – Педроса, 5, Иглесиас, 52, Феррейра, 79
Нереализованный пенальти: Халльдорссон, 19