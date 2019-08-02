Лига Европы: Вулверхэмптон, Айнтрахт и Эспаньол прошли в следующий раунд, Страсбур пропустил от этнического украинца

Завершился второй раунд квалификации Лиги Европы. Главное о выступлениях представителей топ-чемпионатов и результаты всех поединков.

Вулверхэмптон во второй раз уверенно победил Крузейдерс (1:4) на выезде и вышел в следующий раунд. Эспаньол не имел проблем со Стьярнаром (1:3) – опять отличился Факундо Феррейра. Действующий полуфиналист Лиги Европы Айнтрахт повторил результат первого матча против Флоры – 2:1.

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Французский Страсбур также прошел дальше, но проиграл в гостях Маккаби Хайфа (1:2). Один из голов в ворота гостей забил этнический украинец с австралийским паспортом Никита Рукавица.

Стивен Джеррард во главе Рейнджерс не сумел обыграть люксембургский Прогресс (0:0), однако все равно уверенно шагает в 3-й раунд квалификации. Его оппонент по лиге Абердин разбил грузинский Сачхере (5:0).

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Лига Европы. 2-й раунд квалификации, ответные матчи

КуПС – Легия – 0:0 (по сумме двух матчей – 0:1)

Левски – АЕК Ларнака – 0:4 (по сумме двух матчей – 0:7)

Голы: Тричковски, 8 (пен), 29, 75, 82

АЕЛ – Арис – 0:1 (по сумме двух матчей – 0:1)

Гол: Дигуни, 14 (пен)

Удаление: Годал, 83

Аполлон – Шемрок Роверс – 3:1 (по сумме двух матчей – 4:3)

Голы: Зелая, 18, Салаи, 64, Сардинеро, 102 – Грин, 69

Удаления: Папулис, 67 – Грейс, 92

Зриньски – Утрехт – 2:1 (по сумме двух матчей – 3:2)

Голы: Хаджич, 65, Мандич, 111 – Густафсон, 45+1

Класвик – Люцерн – 0:1 (по сумме двух матчей – 0:2)

Гол: Вока, 34

Лиепая – Норчепинг – 0:1 (по сумме двух матчей – 0:3)

Гол: Хакшабанович, 89

Маккаби Хайфа – Страсбур – 2:1 (по сумме двух матчей – 3:4)

Голы: Шуа, 25, Рукавица, 40 – Аджорк, 17

Мальме – Домжале – 3:2 (по сумме двух матчей – 5:4)

Голы: Левицки, 21, Розенберг, 32, Бенгтссон, 83 – Николсон, 12, Карич, 45+1

Брондбю – Лехия – 4:1 (по сумме двух матчей – 5:3)

Голы: Араюури, 15, Вилчек, 53, Линдстрем, 94, 118 – Пайксао, 67

Лудогорец – Валюр – 4:0 (по сумме двух матчей – 5:1)

Голы: Хедлунн, 7 (аг), Икоко, 24, Свирчок, 82, 84

Прогрес – Рейджерс – 0:0 (по сумме двух матчей – 0:2)

Олимпия Любляна – Йени Малатьяспор – 0:1 (по сумме двух матчей – 2:3)

Гол: Яхович, 77

Удаление: Чекиджи, 38

Айнтрахт Франкфурт – Флора – 2:1 (по сумме двух матчей – 4:2)

Голы: Пасьенсиа, 37, 54 (пен) – Синявский, 40

Штурм – Хйоугесунн – 2:1 (по сумме двух матчей – 2:3)

Голы: Сандберг, 15 (аг), Любич, 48 – Кригард, 68

Абердин – Сачхере – 5:0 (по сумме двух матчей – 6:1)

Голы: Косгроу, 9, 20, 80, Ли, 58, Райт, 65

Линфилд – Торсхавн – 1:0 (по сумме двух матчей – 3:2)

Гол: Уотерворз, 20 (пен)

Спартак Трнава – Локомотив Плодив – 3:1 (по сумме двух матчей – 3:3)

Голы: Дангубич, 16, Митреа, 53, Тавареш, 71 – Озбольт, 74

Удаление: Загуменски, 35

Крузейдерс – Вулверхэмптон – 1:4 (по сумме двух матчей – 1:6)

Голы: Беннетт, 13 (аг) – Хименес, 15, 45, Беннетт, 38, Форсайт, 77 (аг)

Партизан – Конна Куэй – 3:0 (по сумме двух матчей – 4:0)

Голы: Тошич, 54, Озегович, 70, Стеванович, 73

Стярнан – Эспаньол – 1:3 (по сумме двух матчей – 1:7)

Голы: Сигурдссон, 87 – Педроса, 5, Иглесиас, 52, Феррейра, 79

Нереализованный пенальти: Халльдорссон, 19