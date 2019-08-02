Ліга Європи: Вулверхемптон, Айнтрахт і Еспаньйол пройшли у наступний раунд, Страсбур пропустив від етнічного українця

Завершився другий раунд кваліфікації Ліги Європи. Головне про виступи представників топ-чемпіонатів і результати всіх поєдинків.

Вулверхемптон вдруге впевнено переміг Крузейдерс (1:4) на виїзді та вийшов у наступний раунд. Еспаньйол не мав проблем зі Стьярнаром (1:3) – знову відзначився Факундо Феррейра. Чинний півфіналіст Ліги Європи Айнтрахт повторив результат першого матчу проти Флори – 2:1.

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Французький Страсбур також пройшов далі, але програв у гостях Маккабі Хайфа (1:2). Один з голів у ворота гостей забив етнічний українець з австралійським паспортом Нікіта Рукавиця.

Стівен Джеррард на чолі Рейнджерс не зумів обіграти люксембурзький Прогрес (0:0), однак все одно впевнено крокує в 3-й раунд кваліфікації. Його опонент по лізі Абердін розтрощив грузинський Сачхере (5:0).

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Ліга Європи. 2-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді

КуПС – Легія – 0:0 (за сумою двох матчів – 0:1)

Левськи – АЕК Ларнака – 0:4 (за сумою двох матчів – 0:7)

Голи: Трічковскі, 8 (пен), 29, 75, 82

АЕЛ – Аріс – 0:1 (за сумою двох матчів – 0:1)

Гол: Дігуні, 14 (пен)

Вилучення: Годал, 83

Аполлон – Шемрок Роверс – 3:1 (за сумою двох матчів – 4:3)

Голи: Зелая, 18, Салаї, 64, Сардінеро, 102 – Грін, 69

Вилучення: Папуліс, 67 – Грейс, 92

Зріньскі – Утрехт – 2:1 (за сумою двох матчів – 3:2)

Голи: Хаджіч, 65, Мандіч, 111 – Густафсон, 45+1

Класвік – Люцерн – 0:1 (за сумою двох матчів – 0:2)

Гол: Вока, 34

Лієпая – Норчепінг – 0:1 (за сумою двох матчів – 0:3)

Гол: Хакшабановіч, 89

Маккабі Хайфа – Страсбур – 2:1 (за сумою двох матчів – 3:4)

Голи: Шуа, 25, Рукавиця, 40 – Аджорк, 17

Мальме – Домжале – 3:2 (за сумою двох матчів – 5:4)

Голи: Левіцкі, 21, Розенберг, 32, Бенгтссон, 83 – Ніколсон, 12, Каріч, 45+1

Брондбю – Лехія – 4:1 (за сумою двох матчів – 5:3)

Голи: Араюурі, 15, Вілчек, 53, Ліндстрем, 94, 118 – Пайксао, 67

Лудогорець – Валюр – 4:0 (за сумою двох матчів – 5:1)

Голи: Хедлунн, 7 (аг), Ікоко, 24, Свірчок, 82, 84

Прогрес – Рейджерс – 0:0 (за сумою двох матчів – 0:2)

Олімпія Любляна – Єні Малатьяспор – 0:1 (за сумою двох матчів – 2:3)

Гол: Яховіч, 77

Вилучення: Чекіджі, 38

Айнтрахт Франкфурт – Флора – 2:1 (за сумою двох матчів – 4:2)

Голи: Пасьєнсіа, 37, 54 (пен) – Синявський, 40

Штурм – Хйоугесунн – 2:1 (за сумою двох матчів – 2:3)

Голи: Сандберг, 15 (аг), Любіч, 48 – Кригард, 68

Абердін – Сачхере – 5:0 (за сумою двох матчів – 6:1)

Голи: Косгров, 9, 20, 80, Лі, 58, Райт, 65

Лінфілд – Торсхавн – 1:0 (за сумою двох матчів – 3:2)

Гол: Вотерворз, 20 (пен)

Спартак Трнава – Локомотив Плодів – 3:1 (за сумою двох матчів – 3:3)

Голи: Дангубіч, 16, Мітреа, 53, Тавареш, 71 – Озбольт, 74

Вилучення: Загуменскі, 35

Крузейдерс – Вулверхемптон – 1:4 (за сумою двох матчів – 1:6)

Голи: Беннетт, 13 (аг) – Хіменес, 15, 45, Беннетт, 38, Форсайт, 77 (аг)

Партизан – Конна Квей – 3:0 (за сумою двох матчів – 4:0)

Голи: Тошіч, 54, Озеговіч, 70, Стевановіч, 73

Стярнан – Еспаньйол – 1:3 (за сумою двох матчів – 1:7)

Голи: Сігурдссон, 87 – Педроса, 5, Іглесіас, 52, Феррейра, 79

Нереалізований пенальті: Халльдорссон, 19