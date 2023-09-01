Состоялись ответные матчи плей-офф квалификации Лиги Европы, в которых определились все участники группового этапа турнира. Результаты поединков смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Лига Европы 2023/24, плей-офф квалификации, ответные матчи

Карабах – Олимпия – 1:1

Голы: Байрамов, 24, (пен.) – Коста Пинту, 36

Арис (Кипр) – Славия Братислава – 6:2

Голы: Гомис, 21, 45+7, 51, Соке, 24, Маямбела, 67, Браун, 72 – Стрелец, 37, Барсегян, 89

Спарта Прага – Динамо Загреб – 4:1

Голы: Гараслин, 2, Соренсен, 24, Панак, 67, Олатунджи, 87 – Батурина, 71

Шериф – Клаксвик – 2:1

Голы: Луваннор, 16, (пен.), Зохури, 74 – Касси, 34

Аякс – Лудогорец – 0:1

Гол: Тиссера, 62

Чукарички – Олимпиакос – 0:3

Голы: Масурас, 34, Бьель, 45+1, Рецос, 53

Лугано – Унион Сент-Жиллуаз – 0:1

Гол: Экерт, 7

Удаление: Айдари, 90+3 (Лугано)

Абердин – Хекен – 1:3

Голы: Миовски, 55, (пен.) – Садик, 14, 41, Лаюни, 81, (пен.)

Зрински – ЛАСК – 1:1

Голы: Бильбия, 38, (пен.) – Йовичич, 52

Карабах прошел дальше в противостоянии с Олимпией. В ответном матче команды разошлись ничьей, а первая игра завершилась победой азербайджанцев со счетом 2:0. Кипрский Арис камня на камне не оставил от Слована, отгрузив в ворота соперников 6 голов. Словаки ответили двумя мячами.

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Спарта Прага после поражения в первой игре разгромила Динамо Загреб, в составе которого выступает Богдан Михайличенко. Гараслин и Соренсен еще до перерыва сравняли счет в противостоянии, а во втором тайме чехи добили хорватов. Михайличенко же вышел на поле во втором тайме.

Шериф переиграл Клаксвик, а Лудогорец неожиданно одолел Аякс. Впрочем, амстердамцы гарантировали себе выход в групповой этап, разбив болгар со счетом 4:1. К слову, Игорь Пластун пропустил ответный матч. Олимпиакос разбил Чукарички, оформив победу и во второй встрече.

Унион Сент-Жиллуаз в большинстве одолел Лугано, а Хекен после ничьей в первой игре обыграл Абердин. Последняя путевка досталась ЛАСКу, который разошелся миром с Зрински. Добавим, что Таловеров попал в заявку австрийцев, но так и не вышел на поле.

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