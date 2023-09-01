Відбулись матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи, в яких визначились усі учасники групового етапу турніру. Результати поєдинків дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Ліга Європи 2023/24, плей-офф кваліфікації, матчі-відповіді

Карабах – Олімпія – 1:1

Голи: Байрамов, 24, (пен.) – Коста Пінту, 36

Аріс (Кіпр) – Славія Братислава – 6:2

Голи: Гоміс, 21, 45+7, 51, Соке, 24, Маямбела, 67, Браун, 72 – Стрелец, 37, Барсегян, 89

Спарта Прага – Динамо Загреб – 4:1

Голи: Гараслін, 2, Соренсен, 24, Панак, 67, Олатунджі, 87 – Батуріна, 71

Шериф – Клаксвік – 2:1

Голи: Луваннор, 16, (пен.), Зохурі, 74 – Кассі, 34

Аякс – Лудогорець – 0:1

Гол: Тіссера, 62

Чукарічкі – Олімпіакос – 0:3

Голи: Масурас, 34, Б'єль, 45+1, Рецос, 53

Лугано – Уніон Сент-Жиллуаз – 0:1

Гол: Екерт, 7

Вилучення: Айдарі, 90+3 (Лугано)

Абердін – Гекен – 1:3

Голи: Міовскі, 55, (пен.) – Садік, 14, 41, Лаюні, 81, (пен.)

Зрінські – ЛАСК – 1:1

Голи: Більбія, 38, (пен.) – Йовічіч, 52

Карабах пройшов далі у протистоянні з Олімпією. У матчі-відповіді команди розійшлись нічиєю, а перша гра завершилась перемогою азербайджанців з рахунком 2:0. Кіпрський Аріс каменя на камені не залишив від Слована, відвантаживши у ворота суперників 6 голів. Словаки відповіли двома м'ячами.

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Спарта Прага після поразки у першій грі розтрощила Динамо Загреб, у складі якого виступає Богдан Михайліченко. Гараслін та Соренсен ще до перерви зрівняли рахунок у протистоянні, а в другому таймі чехи добили хорватів. Михайліченко ж вийшов на поле у другому таймі.

Шериф переграв Клаксвік, а Лудогорець несподівано здолав Аякс. Втім, амстердамці гарантували собі вихід у груповий етап, розбивши болгар з рахунком 4:1. До слова, Ігор Пластун пропустив матч-відповідь. Олімпіакос розбив Чукарічкі, оформивши перемогу і в другій зустрічі.

Уніон Сент-Жиллуаз у більшості здолав Лугано, а Гекен після нічиєї в першій грі обіграв Абердін. Остання путівка дісталась ЛАСКу, який розійшовся миром із Зрінські. Додамо, що Таловєров потрапив до заявки австрійців, але так і не вийшов на поле.

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