Союз европейских ассоциаций решил провести финал Лиги Европы 2020/21 в присутствии болельщиков на стадионе ПГЭ Арена-Гданьск.

Финал еврокубка состоится со зрителями на трибунах, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Функционеры позволили заполнить арену в польском Гданьске на 25 %. Итак, решающий поединок Лиги Европы смогут посетить 9500 фанатов. УЕФА уже начал прием заявок на покупку билетов на финал. Цена вопроса – 40-130 евро. На поездку на берег Балтийского моря претендуют участники полуфинальных пар Рома – Манчестер Юнайтед (первый матч – 2:6) и Арсенал – Вильярреал (первый матч – 1:2).

Напомним, что финал Лиги Европы 2020/21 на ПГЭ Арене-Гданьск запланирован на 26 мая.

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