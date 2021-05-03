Союз європейських асоціацій вирішив провести фінал Ліги Європи 2020/21 у присутності вболівальників на стадіоні ПГЕ Арена-Гданськ.

Фінал єврокубка відбудеться з глядачами на трибунах, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Функціонери дозволили заповнити арену в польському Гданську на 25 %. Отже, вирішальний поєдинок Ліги Європи зможуть відвідати 9500 фанатів. УЄФА вже розпочав прийом заявок на купівлю квитків на фінал. Ціна питання – 40-130 євро. На поїздку на берег Балтійського моря претендують переможці півфінальних пар Рома – Манчестер Юнайтед (перший матч – 2:6) і Арсенал – Вільяреал (перший матч – 1:2).

Нагадаємо, що фінал Ліги Європи 2020/21 на ПГЕ Арені-Гданськ запланований на 26 травня.

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