Бруну Фернандеш признан игроком недели во втором по престижности евротурнире, информирует официальный Twitter соревнований.

Доминация Манчестер Юнайтед и единственное светлое пятно Ромы – УЕФА объявил команду недели в Лиге Европы

Лидер Манчестер Юнайтед в поединке против Ромы (6:2) записал в свой актив два гола и столько же ассистов. Конкурентами Фернандеша в борьбе за звание были одноклубник Эдинсон Кавани, который тоже оформил 2+2, а также вингер Арсенала Николя Пепе и защитник Вильярреала Рауль Альбиоль.

Напомним, ответные полуфиналы Лиги Европы состоятся ровно через неделю – 6 мая.

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