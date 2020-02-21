toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ШАХТЕР - БЕНФИКА РОМА - ГЕНТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Лига Европы: УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели

11:55 61 Читати українською
Лига Европы: УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели
Диогу Жота / Твиттер ФК Вулверхэмптон

Стали известны все кандидаты на получение престижной награды от УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил лучших футболистов по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт организации.

Космический Холланд и четыре одноклубники Малиновского в команде неделе в Лиге чемпионов

В четверку претендентов на приз попали: румынский полузащитник шотландского Рейнджерс Янис Хаджи, португальский полузащитник английского Вулверхэмптона Диогу Жота, японский хавбек немецкого Айнтрахта Даичи Камада и аргентинский форвард португальского Спортинга Лусиано Вьетто.

Хаджи стал автором победного гола в ворота Браги, завершив эффектный камбэк (3:2). Жота и Камада оформили по хет-трику и помогли своим командам разгромить Эспаньол (4:0) и Зальцбург (4:1) соответственно. А Вьетто, в свою очередь, отметился голом в матче с Истанбул Башакшехир (3:1).

Вулверхэмптон уничтожил Эспаньол, Арсенал дожал Олимпиакос, Джеррард совершил впечатляющий камбэк

blog_ava
Пятов назвал результат, на который заслуживал Шахтер в матче с Бенфикой
00:34
336
Теги
Рейнджерс Рейнджерс Лига Европы Вулверхэмптон Вулверхэмптон Даичи Камада Даичи Камада Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон УЕФА Диогу Жота Диогу Жота Янис Хаджи Янис Хаджи Лусиано Вьетто Лусиано Вьетто Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер – Бенфика – 2:1 – видео голов и обзор матча
    Ліга Європи — 20 фев6009 Шахтер – Бенфика – 2:1 – видео голов и обзор матча
6
час
:
58
мин
Ницца
20:00
Брест
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук