Лига Европы: УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели

Стали известны все кандидаты на получение престижной награды от УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил лучших футболистов по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт организации.

Космический Холланд и четыре одноклубники Малиновского в команде неделе в Лиге чемпионов

В четверку претендентов на приз попали: румынский полузащитник шотландского Рейнджерс Янис Хаджи, португальский полузащитник английского Вулверхэмптона Диогу Жота, японский хавбек немецкого Айнтрахта Даичи Камада и аргентинский форвард португальского Спортинга Лусиано Вьетто.

Хаджи стал автором победного гола в ворота Браги, завершив эффектный камбэк (3:2). Жота и Камада оформили по хет-трику и помогли своим командам разгромить Эспаньол (4:0) и Зальцбург (4:1) соответственно. А Вьетто, в свою очередь, отметился голом в матче с Истанбул Башакшехир (3:1).

Вулверхэмптон уничтожил Эспаньол, Арсенал дожал Олимпиакос, Джеррард совершил впечатляющий камбэк