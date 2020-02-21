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Ліга Європи: УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня

11:55 265 Читать на русском
Ліга Європи: УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня
Діогу Жота / Твіттер ФК Вулверхемптон

Стали відомі всі кандидати на здобуття престижної нагороди від УЄФА.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив найкращих футболістів за підсумками перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт організації.

Космічний Холанд і чотири одноклубники Маліновського у команді тижня в Лізі чемпіонів

До четвірки претендентів на приз потрапили: румунський півзахисник шотландського Рейнджерс Яніс Хаджі, португальський півзахисник англійського Вулверхемптона Діогу Жота, японський хавбек німецького Айнтрахта Даїчі Камада і аргентинський форвард португальського Спортінга Лусіано В'єтто.

Хаджі став автором переможного гола у ворота Браги, завершивши ефектний камбек (3:2). Жота і Камада оформили по хет-трику і допомогли своїм командам розгромити Еспаньол (4:0) та Зальцбург (4:1) відповідно. А В'єтто, в свою чергу, відзначився голом у матчі з Істанбул Башакшехір (3:1).

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