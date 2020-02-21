Космический Холанд и четыре одноклубники Малиновского в команде неделе в Лиге чемпионов

УЕФА назвал команду недели 1/8 финала Лиги чемпионов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил лучших игроков первых двух дней розыгрыша 1/8 финала Лиги чемпионов и сформировал из них символическую команду недели.

Лига чемпионов: УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели

Больше всего представителей получила бергамская Аталанта (4 игрока) и мадридский Атлетико (3 игрока). Еще двое футболистов презентовали РБ Лейпциг и по одному – дортмундскую Боруссию и Валенсию.

Интересно, что ворота команды недели защищает Петер Гулачи, хотя индивидуальную награду лучшего футболиста матча Тоттенхэм – РБ Лейпциг (0:1) получил французский голкипер "шпор" Уго Льорис. А единственным нападающим стал норвежский форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, который забил два гола в ворота ПСЖ.

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