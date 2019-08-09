Лига Европы: Торино и Айнтрахт поиздевались над скромными соперниками, Джеррард перестрелял команду двух украинцев

Состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Рассказываем о достижениях представителей топ-чемпионов и результатах других матчей.
Действующий полуфиналист Лиги Европы Айнтрахт разбил на выезде Вадуц – в ворота лихтенштейнцев влетело 5 мячей. Героем матча стал соперник сборной Украины по отбору к Евро серб Филипп Костич, который оформил дубль и ассист.
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Страсбур минимально обыграл болгарский Локомотив. Здесь также забил серб – Стефан Митрович принес французам минимально победу. Торино легко справился с солигорским Шахтером: дубль Андреа Белотти и 4:0 в итоге.
Стивен Джеррард прорывается в групповой этап Лиги Европы – его Рейджерс на выезде перестреляли Митьюлланд. Альфредо Морелос, которым интересовалось Динамо, отметился голом и двумя результативными передачами. В составе датчан не было Артема Довбика, а этнический украинец Эрик Святченко в центре обороны не спас команду от 4-х пропущенных.
Московский Спартак вырвал гостевую победу у Туна. Звездный новичок россиян Андре Шюррле после выхода на замену не реализовал пенальти, но исправился ассистом.
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Лига Европы. 3-й раунд квалификации, первые матчи
Тун – Спартак Москва – 2:3
Голы: Нефти, 52, Рапп, 59 (пен) – Понсе, 22, Бакаев, 29, 73
Нереализованный пенальти: Шюррле, 66
Хегесунн – ПСВ – 0:1
Гол: Бергвейн, 24 (пен)
Локомотив Плодив – Страсбур – 0:1
Гол: Митрович, 11
Удаление: Томашевич, 10
Митьюлланд – Рейджерс – 2:4
Голы: Онека, 58, Каба, 63 – Морелос, 43, Арибо, 52, Катич, 56, Эрфилд, 70
Риека – Абердин – 2:0
Голы: Чолак, 62, Мурич, 88
Вадуц – Айнтрахт Франкфурт – 0:5
Голы: Костич, 11,27, Кор, 40, Пасьенсиа, 53, Гачинович, 63
Торино – Шахтер Солигорск – 5:0
Голы: Беллотти, 2, 63 (пен), Иццо, 15, Де Сильвестри, 72, Бонифаци, 76
Все результаты игрового дня можно увидеть в матч-центре.