Лига Европы: Торино и Айнтрахт поиздевались над скромными соперниками, Джеррард перестрелял команду двух украинцев

Состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Рассказываем о достижениях представителей топ-чемпионов и результатах других матчей.

Действующий полуфиналист Лиги Европы Айнтрахт разбил на выезде Вадуц – в ворота лихтенштейнцев влетело 5 мячей. Героем матча стал соперник сборной Украины по отбору к Евро серб Филипп Костич, который оформил дубль и ассист.

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Страсбур минимально обыграл болгарский Локомотив. Здесь также забил серб – Стефан Митрович принес французам минимально победу. Торино легко справился с солигорским Шахтером: дубль Андреа Белотти и 4:0 в итоге.

Стивен Джеррард прорывается в групповой этап Лиги Европы – его Рейджерс на выезде перестреляли Митьюлланд. Альфредо Морелос, которым интересовалось Динамо, отметился голом и двумя результативными передачами. В составе датчан не было Артема Довбика, а этнический украинец Эрик Святченко в центре обороны не спас команду от 4-х пропущенных.

Московский Спартак вырвал гостевую победу у Туна. Звездный новичок россиян Андре Шюррле после выхода на замену не реализовал пенальти, но исправился ассистом.

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Лига Европы. 3-й раунд квалификации, первые матчи

Тун – Спартак Москва – 2:3

Голы: Нефти, 52, Рапп, 59 (пен) – Понсе, 22, Бакаев, 29, 73

Нереализованный пенальти: Шюррле, 66

Хегесунн – ПСВ – 0:1

Гол: Бергвейн, 24 (пен)

Локомотив Плодив – Страсбур – 0:1

Гол: Митрович, 11

Удаление: Томашевич, 10

Митьюлланд – Рейджерс – 2:4

Голы: Онека, 58, Каба, 63 – Морелос, 43, Арибо, 52, Катич, 56, Эрфилд, 70

Риека – Абердин – 2:0

Голы: Чолак, 62, Мурич, 88

Вадуц – Айнтрахт Франкфурт – 0:5

Голы: Костич, 11,27, Кор, 40, Пасьенсиа, 53, Гачинович, 63

Торино – Шахтер Солигорск – 5:0

Голы: Беллотти, 2, 63 (пен), Иццо, 15, Де Сильвестри, 72, Бонифаци, 76