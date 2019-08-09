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Ліга Європи: Торіно та Айнтрахт познущалися зі скромних суперників, Джеррард перестріляв команду двох українців

00:05 299 Читать на русском
Ліга Європи: Торіно та Айнтрахт познущалися зі скромних суперників, Джеррард перестріляв команду двох українців
Айнтрахт у вогні / kicker

Відбулися перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Розповідаємо про здобутки представників топ-чемпіонів і результати інших матчів.

Чинний півфіналіст Ліги Європи Айнтрахт розтрощив на виїзді Вадуц – у ворота ліхтенштейнців влетіло 5 м'ячів. Героєм матчу став суперник збірної України по відбору до Євро серб Філіп Костіч, який оформив дубль і асист.

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Страсбур мінімально обіграв болгарський Локомотив. Тут також забив серб – Стефан Мітровіч приніс французам мінімально перемогу. Торіно легко впорався з солігорським Шахтарем: дубль Андреа Белотті та 4:0 в підсумку.

Стівен Джеррард проривається у груповий етап Ліги Європи – його Рейджерс на виїзді перестріляли Мітьюлланд. Альфредо Морелос, яким цікавилося Динамо, відзначився голом і двома результативними передачами. У складі данців не було Артема Довбика, а етнічний українець Ерік Святченко в центрі оборони не врятував команду від 4-х пропущених.

Московський Спартак вирвав гостьову перемогу в Туна. Зірковий новачок росіян Андре Шюррле після виходу на заміну не реалізував пенальті, але виправився асистом.

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Ліга Європи. 3-й раунд кваліфікації, перші матчі

Тун – Спартак Москва – 2:3

Голи: Нефті, 52, Рапп, 59 (пен) – Понсе, 22, Бакаєв, 29, 73

Нереалізований пенальті: Шюррле, 66

Хйогесунн – ПСВ – 0:1

Гол: Бергвейн, 24 (пен)

Локомотив Плодив – Страсбур – 0:1

Гол: Мітровіч, 11

Вилучення: Томашевіч, 10

Мітьюлланд – Рейджерс – 2:4

Голи: Онєка, 58, Каба, 63 – Морелос, 43, Арібо, 52, Катіч, 56, Ерфілд, 70

Рієка – Абердін – 2:0

Голи: Чолак, 62, Муріч, 88

Вадуц – Айнтрахт Франкфурт – 0:5

Голи: Костіч, 11,27, Кор, 40, Пасьєнсіа, 53, Гачіновіч, 63

Торіно – Шахтар Солігорськ – 5:0

Голи: Беллотті, 2, 63 (пен), Іццо, 15, Де Сільвестрі, 72, Боніфаці, 76

Всі результати ігрового дня можна побачити в матч-центрі.

blog_ava
ЦСКА Софія – Зоря: анонс матчу 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ
8 серпня
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Теги
Ліга Європи Андре Шюррле Андре Шюррле Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Торіно Торіно Ерік Святченко Ерік Святченко Артем Довбик Артем Довбик Страсбур Страсбур Стівен Джеррард Стівен Джеррард
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