Украинцы в Лиге Европы: Яремчук в который раз забил и травмировался, Григорчук обеспечил себе раунд плей-офф

"Футбол 24" оперативно рассказывает о выступлениях украинских футболистов в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы и успехи их команд.

Еврокубковый день для украинцев начался очень позитивно – Астана Романа Григорчука дома разгромила Валлетту. Счет 5:1 фактически гарантирует нашему тренеру выход в плей-офф квалификации, а ответный матч на Мальте превратился в формальность.

Роман Яремчук и Игорь Пластун попали в стартовый состав Гента на выездной поединок против АЕК Ларнака. Роман Безус начал матч в запасе. Яремчук снова забил в еврокубках – на Кипре основном форварду сборной Украины хватило 26 минут, чтобы открыть счет. Гол для Романа сделал его партнер, оставалось только точно пробить.

Яремчук был активен, постоянно пытался обострять, протягивал мяч на дриблинге и бил по воротам. Однако доиграть встречу ему было не суждено – в середине второго тайма Роман получил травму в борьбе с соперником. Форвард попросил замену, держась за бедро.

Сергей Шевчук играет с первых минут за Пюник против Вулверхэмптона.

Лига Европы. 3-й раунд квалификации, первые матчи

Астана – Валлетта – 5:1

Голы: Сигурьонссон, 8, 57, Логвиненко, 15, Томасов, 35, Янга, 80 – Фонтанелла, 67

АЕК Ларнака – Гент – 0:1 (LIVE)

Гол: Яремчук, 26