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Ліга Європи: Шахтар дізнався місце і дати догравання ключових матчів турніру

17:21 - Читать на русском
Ліга Європи: Шахтар дізнався місце і дати догравання ключових матчів турніру
Вольфсбург – Шахтар / Фото ФК Шахтар

УЄФА офіційно визначився з форматом завершення поточного розіграшу Ліги Європи, усі поєдинки відбудуться у Німеччині.

Ключові матчі ЛЄ, починаючи з чвертьфіналів, відбудуться у форматі турніру з 8-ми клубів 10-21 серпня, повідомляє прес-служба УЄФА. Усі протистояння складатимуться з однієї зустрічі.

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Господарем турніру стане Німеччина, зокрема поєдинки прийматимуть Кельн, Дюссельдорф, Дуйсбург і Гельзенкірхен. Шахтар та інші клуби, яким залишилось провести матч-відповідь 1/8 фіналу, зіграють ці зустрічі згідно з планом.

Поєдинки 1/8 фіналу ЛЄ Інтер – Хетафе та Рома – Севілья складатимуться з одного матчу, які відбудуться 5-6 серпня. Нагадаємо, у першому двобої за путівку у чвертьфіналу турніру Шахтар на виїзді здолав Вольфсбург (2:1).

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