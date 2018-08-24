Лига Европы: Селтик не справился с Судувой, Астана и Митьюлланд не победили без украинцев

Еще 7 первых поединков плей-офф квалификации Лиги Европы завершились: АПОЭЛ, Севилья и Шериф одержали минимальные победы, Селтик сыграл вничью, а Митьюлланду удался камбэк.

Кипрский АПОЭЛ благодаря голу бразильца Каху под занавес матча сумел одолеть казахскую Астану, которую на прошлой неделе временно покинул украинский тренер Роман Григорчук. Зато другая команда с острова в Средиземном море – АЕК – на выезде обменялась голами со словацким Тренчином.

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Непросто сложились матчи для фаворитов плей-офф. Шотландский Селтик быстро открыл счет в гостевом матче с литовской Судувой, но пропустил в ответ еще в первом тайме. Несмотря на тотальное преимущество, забить еще "кельты" не сумели и свели матч к ничьей 1:1. Зато испанская Севилья одержала минимальную победу над Сигмой: единственный мяч забил Сарабия, который получил хороший пас от Андре Силвы.

Разные домашние победы одержали Шериф и Сарпсборг 08. Молдаване минимально одолели Карабах, а датчане в матче с тремя пенальти переиграли тель-авивский Маккаби со счетом 3:1.

Еще один датский клуб – Митьюлланд – на выезде пропустил дважды от шведского Мальме до перерыва, но сумел отыграться во второй половине игры. Отметим, что экс-форвард Днепра Артем Довбик не играл за гостей из-за травмы колена.

Лига Европы, плей-офф квалификации

Тренчин – АЕК Ларнака – 1:1

Голы: Слеегерс, 55 – Акоран, 60

АПОЭЛ – Астана – 1:0

Гол: Каху, 79

Сигма – Севилья – 0:1

Гол: Сарабия, 84

Судува – Селтик – 1:1

Голы: Вербицкас, 13 – Ничам, 3

Шериф – Карабах – 1:0

Гол: Капич, 8

Сарпсборг 08 – Маккаби Тель-Авив – 3:1

Голы: Хайнц, 2, Нильсен, 7 (пенальти), Мортенсен, 56 (пенальти) – Кьяртанссон, 13 (пенальти)

Мальме – Митьюлланд – 2:2

Голы: Розенберг, 12, Антонссон, 25 – Викхейм, 60, Окосун, 77