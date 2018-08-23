Ліга Європи: Селтік не впорався із Судувою, Астана і Мітьюлланд не перемогли без українців

Ще 7 перших поєдинків плей-офф кваліфікації Ліги Європи завершилися: АПОЕЛ, Севілья і Шериф здобули мінімальні перемоги, Селтік зіграв унічию, а Мітьюлланду вдався камбек.

Кіпрський АПОЕЛ завдяки голу бразильця Каху під завісу матчу зумів здолати казахську Астану, яку минулого тижня тимчасово покинув український тренер Роман Григорчук. Натомість інша команда з острова в Середземному морі – АЕК – на виїзді обмінявся голами зі словацьким Тренчіном.

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Непросто склалися матчі для фаворитів стадії плей-офф. Шотландський Селтік швидко відкрив рахунок у гостьовому матчі з литовською Судувою, але пропустив у відповідь ще в першому таймі. Попри тотальну перевагу забити ще "кельти" не зуміли й звели матч до нічиєї 1:1. Натомість іспанська Севілья здобула мінімальну перемогу над Сігмою: Єдиний м'яч забив Сарабія, який отримав хороший пас від Андре Сілви.

Різні домашні перемоги здобули Шериф і Сарпсборг 08. Молдовани мінімально здолали Карабах, а данці в матчі з трьома пенальті переграли тель-авівський Маккабі з рахунком 3:1.

Ще один данський клуб – Мітьюлланд – на виїзді пропустив двічі від шведського Мальме до перерви, але зумів відігратись у другій половині гри. Відзначимо, що екс-форвард Дніпра Артем Довбик не грав за гостей через травму коліна.

Ліга Європи, плей-офф кваліфікації

Тренчін – АЕК Ларнака – 1:1

Голи: Слеєгерс, 55 – Акоран, 60

АПОЕЛ – Астана – 1:0

Гол: Каху, 79

Сігма – Севілья – 0:1

Гол: Сарабія, 84

Судува – Селтік – 1:1

Голи: Вербіцкас, 13 – Нічам, 3

Шериф – Карабах – 1:0

Гол: Капіч, 8

Сарпсборг 08 – Маккабі Тель-Авів – 3:1

Голи: Хайнц, 2, Нільсен, 7 (пенальті), Мортенсен, 56 (пенальті) – К'яртансон, 13 (пенальті)

Мальме – Мітьюлланд – 2:2

Голи: Розенберг, 12, Антонссон, 25 – Вікхейм, 60, Окосун, 77