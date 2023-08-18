Лига Европы: Зенит одолел Мольде, Лудогорец минимально победил Торпедо Кутаиси Азацкого

Завершились первые поединки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы: питерский Зенит с трудом одержал победу над норвежским Мольде, а болгарский Лудогорец одержал выездную победу над кутаисским Торпедо.

Подопечные Сергея Семака контролировали ход поединка, но пропустили выпад Мольде в конце первого тайма. Хестад принял мяч после ошибки защитника и точно пробил в дальний угол. Отыгрался Зенит уже во втором тайме. Сначала Дзюба головой замкнул подачу Дриусси с левого фланга, а затем Заболотный забил смешной мяч, сыграв на добивании. Завершил камбэк питерцев Мевля – словенец удачно подключился в атаку при подаче углового.

Заря – РБ Лейпциг: стартовые составы на матч Лиги Европы

Во втором поединке кутаисское Торпедо, за которое весь матч отыграл украинец Александр Азацкий, минимально уступило Лудогорцу. Болгары имели больше моментов, хотя и меньше контролировали мяч. Команда из Разграда сумела отличиться лишь однажды. Это произошло в конце первой половины игры, когда голевую комбинацию разыграли бразильцы Марселиньо и Вандерсон.

Лига Европы, плей-офф квалификации

Зенит – Мольде – 3:1

Голы: Дзюба, 71, Заболотный, 80, Мевля, 90 – Хестад, 42

Торпедо Кутаиси – Лудогорец – 0:1

Гол: Вандерсон, 45+1