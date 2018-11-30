Лига Европы: ПАОК после удаления Хачериди разгромно проиграл Челси, Стандард в большинстве обыграл Севилью

Состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы в группах J, L и К. Челси камня на камне не оставил от ПАОКа, Севилья победила Стандарт. Соперник Динамо Ренн минимально победил Яблонец.

Лига Европы, группа L, 5-й тур

Челси – ПАОК – 4:0

Голы: Жиру, 27, 37, Хадсон-Одой, 60, Мората, 78

Удаление: Хачериди, 7

БАТЭ – Види – 2:0

Голы: Сигневич, 22 Иванич, 85

Лига Европы, группа J, 5-й тур

Краснодар – Акхисар – 2:1

Голы: Газинский, 49, Ари, 57 – Сержиньо, 24

Стандард – Севилья – 1:0

Гол: Дйнепо, 62

Удаление: Cарабия, 68

Лига Европы, группа K, 5-й тур

Яблонец – Ренн – 0:1

Гол: Гренье, 55

В квартете L ПАОК Евгения Хачериди разгромно уступил Челси в Лондоне. Украинец заработал удаление уже на 7-й минуте, и греки были вынуждены играть вдесятером. Жира оформил дубль уже в первом тайме. После перерыва забивали Хадсон-Одой и Мората, который довершил разгром ПАОКа.

БАТЭ в родных стенах не имел проблем с Види. Сигневич открыл счет на экваторе первого тайма, а после перерыва хозяева удвоили свое преимущество.

Таким образом, Челси забронировал себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов. На счету "синих" 15 очков и лидирство в группе, БАТЭ и Види имеют по 6 пунктов и борются за выход в следующий раунд соревнований. ПАОК занимает последнее место в квартете, имея в активе 3 очка. Греки уже окончательно потеряли все шансы на выход из группы.

В группе J стандарт неожиданно победил Севилью в Бельгии. Единственный гол во встрече забив Дйнепо на 62-й минуте. В другом матче квартета Краснодар одержал волевую победу над Акхисаром Евгения Селезнева, который не попал даже в заявку на поединок. Турки вышли вперед на 24-й минуте, однако россияне смогли отыграться в дебюте второй 45-минутки усилиями Газинского и Ари.

Благодаря этой победе Краснодар поднялся на первое место в группе с 12-ю очками. Севилья и Стандард имеют по 9 очков и занимают 2 и 3 место соответственно. Акхисар с нулем в графе очков – абсолютный аутсайдер группы.

В квартете К, где играет Динамо встречались Яблонец и Ренн. В старте чехов вышел Соболь, который не смог помочь Яблонецу избежать поражения. Единственный гол во встрече забил Гренье на 55-й минуте.

Напомним, что в группе К лидирует Динамо благодаря победе над Астаной. Вторыми идут казахи, в активе которых 8 очков, третью позицию занимает Ренн (6 пунктов) и Яблонец (2 очка).