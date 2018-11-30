Ліга Європи: ПАОК після вилучення Хачеріді розгромно програв Челсі, Стандард у більшості обіграв Севілью

Відбулись матчі 5-го туру Ліги Європи у групах J, L та К. Челсі каменя на камені не залишив від ПАОКа, Севілья перемогла Стандарт. Суперник Динамо Ренн мінімально переміг Яблонец.

Ліга Європи, група L, 5-й тур

Челсі – ПАОК – 4:0

Голи: Жиру, 27, 37, Хадсон-Одої, 60, Мората, 78

Вилучення: Хачеріді, 7

БАТЕ – Віді – 2:0

Голи: Сигневич, 22, Іваніч, 85

Ліга Європи, група J, 5-й тур

Краснодар – Акхісар – 2:1

Голи: Газінський, 49, Арі, 57 – Сержинью, 24

Стандард – Севілья – 1:0

Гол: Дйнепо, 62

Вилучення: Cарабія, 68

Ліга Європи, група K, 5-й тур

Яблонец – Ренн – 0:1

Гол: Греньє, 55

У квартеті L ПАОК Євгена Хачеріді розгромно поступився Челсі у Лондоні. Українець заробив вилучення вже на 7-й хвилині, тож греки були змушені грати вдесятьох. Жиру оформив дубль вже у першому таймі. По перерві забивали Хадсон-Одої і Мората, який довершив розгром ПАОКа.

БАТЕ у рідних стінах не мав проблем з Віді. Сигневич відкрив рахунок на екваторі першому тайму, а по перерві господарі подвоїли свою перевагу.

Таким чином, Челсі забронював собі путівку у плей-офф Ліги чемпіонів. На рахунку "синіх" 15 очок і лідерство у групі, БАТЕ і Віді мають по 6 пунктів і боряться за вихід до наступного раунду змагань. ПАОК посідає останнє місце у квартеті, маючи в активі 3 очки. Греки вже остаточно втратили усі шанси на вихід із групи.

У групі J Стандард несподівано переміг Севілью у Бельгії. Єдиний гол у зустрічі забив Дйнепо на 62-й хвилині. В іншому матчі квартету Краснодар здобув вольову перемогу над Акхісаром Євгена Селезньова, який не потрапив навіть у заявку на поєдинок. Турки вийшли вперед на 24-й хвилині, однак росіяни спромоглись відігратись у дебюті другої 45-хвилинки зусиллями Газінського і Арі.

Завдяки цій перемозі Краснодар піднявся на перше місце у групі з 12-ма очками. Севілья і Стандард мають по 9 очок та посідають 2 і 3 сходинку відповідно. Акхісар з нулем у графі очки – абсолютний аутсайдер групи.

У квартеті, де грає Динамо зустрічались Яблонец і Ренн. У старті чехів вийшов Соболь, який не зміг допомогти Яблонцю уникнути поразки. Єдиний гол у зустрічі забив Греньє на 55-й хвилині.

Нагадаємо, що у групі К лідирує Динамо завдяки перемозі над Астаною. Другими йдуть казахи, у активі яких 8 очок, третю позицію посідає Ренн (6 пунктів), аутсайдер – Яблонец (2 очки).