Лига Европы: Осиек Лепы не справился с Рейнджерс Джеррарда, Севилья разгромила Уйпешт

Завершился игровой день в Лиге Европы: хорватский Осиек проиграл дома Рейнджерс, Севилья разгромила венгерский Уйпешт, а в матчах Аталанта – Сараево и Абердин – Бернли зафиксированы ничьи.

Рейнджерс под руководством Стивена Джеррарда одолел Осиек на выезде. Победу шотландцам принес гол колумбийца Альфредо Морелоса в первом тайме. Не помог хорватам и выход Дмитрия Лепы во втором тайме. Заряда украинца хватило лишь для получения желтой карточки.

Лига Европы: Малиновский голом помог Генку разгромить Фолу, ассистентский хет-трик Нойка

Неожиданно потеряла домашнюю победу Аталанта. Бергамцы забили дважды до перерыва и, похоже, уже оценивали свои шансы в следующем раунде. Однако, Сараево за 6 минут второго тайма перевернуло все с ног на голову – теперь боснийцы имеют больше шансов на выход в 3-й этап квалификации.

Ничейный результат также зафиксировали в британском противостоянии Абердина и Бернли. Шотландцы открыли счет в первом тайме, когда Макей-Стивен реализовал пенальти. Англичане отыгрались под занавес матча – Воукс удачно откликнулся на передачу Корка.

Разгромом завершился поединок на Рамон Санчес Писхуане, в котором Севилья принимала Уйпешт. Испанцы быстро открыли счет усилиями Хесуса Наваса и продолжали давление на ворота венгров. Первым не выдержал защитник Бойович – на 31-й минуте он "привез" пенальти в свои ворота, а за фол последней надежды увидел перед собой красную карточку. Бен-Йеддер реализовал пенальти, а Сарабия и Франко Васкес обеспечили комфортное преимущество андалусийцев перед ответной встречей.

Лига Европы, 2-й квалификационный раунд, первые матчи

Осиек – Рейнджерс – 0:1

Гол: Морелос, 18

Аталанта – Сараево – 2:2

Голы: Толой, 11, Пессина, 45+3 – Ханджич, 67, Шишич, 73

Абердин – Бернли – 1:1

Голы: Макей-Стивен, 19 (пенальти) – Воукс, 80

Севилья – Уйпешт – 4:0

Голы: Навас, 7, Бен-Йеддер, 31 (пенальти), Сарабия, 43, Ф. Васкес, 90+2

Удаление: Бойович, 31 (У)