Лига Европы: Осиек Лепы не справился с Рейнджерс Джеррарда, Севилья разгромила Уйпешт

Завершился игровой день в Лиге Европы: хорватский Осиек проиграл дома Рейнджерс, Севилья разгромила венгерский Уйпешт, а в матчах Аталанта – Сараево и Абердин – Бернли зафиксированы ничьи.
Рейнджерс под руководством Стивена Джеррарда одолел Осиек на выезде. Победу шотландцам принес гол колумбийца Альфредо Морелоса в первом тайме. Не помог хорватам и выход Дмитрия Лепы во втором тайме. Заряда украинца хватило лишь для получения желтой карточки.
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Неожиданно потеряла домашнюю победу Аталанта. Бергамцы забили дважды до перерыва и, похоже, уже оценивали свои шансы в следующем раунде. Однако, Сараево за 6 минут второго тайма перевернуло все с ног на голову – теперь боснийцы имеют больше шансов на выход в 3-й этап квалификации.
Ничейный результат также зафиксировали в британском противостоянии Абердина и Бернли. Шотландцы открыли счет в первом тайме, когда Макей-Стивен реализовал пенальти. Англичане отыгрались под занавес матча – Воукс удачно откликнулся на передачу Корка.
Разгромом завершился поединок на Рамон Санчес Писхуане, в котором Севилья принимала Уйпешт. Испанцы быстро открыли счет усилиями Хесуса Наваса и продолжали давление на ворота венгров. Первым не выдержал защитник Бойович – на 31-й минуте он "привез" пенальти в свои ворота, а за фол последней надежды увидел перед собой красную карточку. Бен-Йеддер реализовал пенальти, а Сарабия и Франко Васкес обеспечили комфортное преимущество андалусийцев перед ответной встречей.
Лига Европы, 2-й квалификационный раунд, первые матчи
Осиек – Рейнджерс – 0:1
Гол: Морелос, 18
Аталанта – Сараево – 2:2
Голы: Толой, 11, Пессина, 45+3 – Ханджич, 67, Шишич, 73
Абердин – Бернли – 1:1
Голы: Макей-Стивен, 19 (пенальти) – Воукс, 80
Севилья – Уйпешт – 4:0
Голы: Навас, 7, Бен-Йеддер, 31 (пенальти), Сарабия, 43, Ф. Васкес, 90+2
Удаление: Бойович, 31 (У)