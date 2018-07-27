Ліга Європи: Осієк Льопи не впорався з Рейнджерс Джеррарда, Севілья розгромила Уйпешт

Завершився ігровий день у Лізі Європи: хорватський Осієк програв вдома Рейнджерс, Севілья розгромила угорський Уйпешт, а в матчах Аталанта – Сараєво і Абердін – Бернлі зафіксовано нічиї.

Рейнджерс під керівництвом Стівена Джеррарда здолав Осієк на виїзді. Перемогу шотландцям приніс гол колумбійця Альфредо Морелоса в першому таймі. Не допоміг хорватам і вихід Дмитра Льопи в другому таймі. Запалу українця вистачило лише для отримання жовтої картки.

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Несподівано втратила домашню перемогу Аталанта. Бергамці забили двічі до перерви й, схоже, вже оцінювали свої шанси в наступному раунді. Проте, Сараєво за 6 хвилин другого тайму перевернуло все з ніг на голову – тепер боснійці мають більше шансів на вихід у 3-й етап кваліфікації.

Нічийний результат також зафіксували в британському протистоянні Абердіна та Бернлі. Шотландці відкрили рахунок у першому таймі, коли Макей-Стівен реалізував пенальті. Англійці відігралися під завісу матчу – Воукс вдало відгукнувся на передачу Корка.

Розгромом завершився поєдинок на Рамон Санчес Пісхуані, в якому Севілья приймала Уйпешт. Іспанці швидко відкрили рахунок зусиллями Хесуса Наваса та продовжували тиск на ворота угорців. Першим не витримав оборонець Бойовіч – на 31-й хвилині він "привіз" пенальті у власні ворота, а за фол останньої надії побачив перед собою червону картку. Бен-Єддер реалізував пенальті, а Сарабія і Франко Васкес забезпечили комфортну перевагу андалусійцям перед матчем-відповіддю.

Ліга Європи, 2-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

Осієк – Рейнджерс – 0:1

Гол: Морелос, 18

Аталанта – Сараєво – 2:2

Голи: Толой, 11, Пессіна, 45+3 – Ханджіч, 67, Шішіч, 73

Абердін – Бернлі – 1:1

Голи: Макей-Стівен, 19 (пенальті) – Воукс, 80

Севілья – Уйпешт – 4:0

Голи: Навас, 7, Бен-Єддер, 31 (пенальті), Сарабія, 43, Ф. Васкес, 90+2

Вилучення: Бойовіч, 31 (У)