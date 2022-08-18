Лига Европы, финал квалификации

ХИК – Селькеборг – 1:0

Гол: Броун, 80

Удаление: Чалисир, 69 (С)

Ференцварош – Шэмрок Роверс – 4:0

Голы: Ауски, 13, Траоре, 34, 48, Чивич, 90+3

Аполлон – Олимпиакос – 1:1

Голы: Янга, 18 – Хван, 29

Мальме – Сивасспор – 3:1

Голы: Зейдан, 18, Кристиансен, 37, Мойсандер, 68 – Джеймс, 30

Пюник – Шериф – 0:0

Цюрих – Хартс – 2:1

Голы: Герреро, 32, Джемаили, 34 – Шенкленд, 22 (пен.)

ГИК и Силькеборг сошлись в битве северян, и пока финны выглядят сильнее датчан. Ференцварош согнал злобу на Шэмрок Роверс за вылет из Лиги чемпионов. Победа экс-клуба Реброва со счетом 4:0 не оставляет интриги на ответный матч.

Олимпиакос ничего не смог сделать с Аполлоном и даже был вынужден отыгрываться – все решит встреча в Греции. Мальмё получил хороший гандикап в два гола над Сивасспором, но горячие турецкие трибуны еще могут изменить ход противостояния.

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Полноценного украинского дерби в матче Пюник – Шериф не получилось. Вакуленко и Братков вышли в основе армян, а вот с другой стороны Максим Коваль остался на скамейке запасных. Команды не смогли забить хотя бы один гол, поэтому все откладывается на второй поединок.

Был украинский след и в матче Цюриха, за который наконец-то может играть Богдан Вьюнник. Украинец дебютировал в еврокубках, провел на поле 70 минут, но в этот вечер забивали другие игроки. Герреро и Джемаили дали швейцарцам хоть какое-нибудь преимущество домашнего матча после пропущенного пенальти от Шенкленда.

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