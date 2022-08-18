Ліга Європи, фінал кваліфікації

ГІК – Сількеборг – 1:0

Гол: Броун, 80

Вилучення: Чалісір, 69 (С)

Ференцварош – Шемрок Роверс – 4:0

Голи: Аускі, 13, Траоре, 34, 48, Чівіч, 90+3

Аполлон – Олімпіакос – 1:1

Голи: Янга, 18 – Хван, 29

Мальме – Сівасспор – 3:1

Голи: Зейдан, 18, Крістіансен, 37, Мойсандер, 68 – Джеймс, 30

Пюнік – Шериф – 0:0

Цюріх – Хартс – 2:1

Голи: Герреро, 32, Джемаїлі, 34 – Шенкленд, 22 (пен.)

ГІК та Сількеборг зійшлися у битві північан, і наразі фінни виглядають сильнішими за данців. Ференцварош зігнав злість на Шемрок Роверс за виліт з Ліги чемпіонів. Перемога екс-клубу Реброва з рахунком 4:0 не залишає інтриги на матч-відповідь.

Олімпіакос нічого не зміг вдіяти з Аполлоном і навіть був змушений відігруватися – все вирішить зустріч у Греції. Мальме здобув хороший гандикап у два голи над Сівасспором, але гарячі турецькі трибуни ще можуть змінити перебіг протистояння.

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Повноцінного українського дербі у матчі Пюнік – Шериф не вийшло. Вакуленко та Братков вийшли у основі вірмен, а от з іншого боку Максим Коваль залишився на лаві запасних. Команди не спромоглися забити бодай один гол, тому все відкладається на другий поєдинок.

Був український слід і в матчі Цюріха, за який нарешті може грати Богдан В'юнник. Українець дебютував у єврокубках, провів на полі 70 хвилин, але цього вечора забивали інші гравці. Герреро і Джемаїлі дали швейцарцям хоч якусь перевагу домашнього матчу після пропущеного пенальті від Шенкленда.

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