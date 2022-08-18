Лига чемпионов, квалификационный плей-офф

Карабах – Виктория Пльзень – 0:0

Маккаби Хайфа – Црвена Звезда – 3:2

Голы: Пьерро, 18, 51, Шери, 61 – Пешич, 27, Канга, 40

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Карабах и чешская Виктория расписали ничью в Баку. Хозяева создали больше моментов, но забить не смогли. Судьба противостояния решится в ответном матче. Более сильная команда выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов, а более слабая – вылетит в группу Лиги Европы.

Маккаби и Црвена Звезда, напротив, выдали яркое шоу с 5 голами. Пьерро вывел израильтян вперед, но сербы еще до перерыва отыгрались и повели в счете благодаря точным ударам Пешича и Канга. В начале второго тайма Пьерро дублем восстановил паритет, а Шери дальним ударом принес Маккаби победу. Украинский австралиец Никита Рукавица вышел на последние 20 минут за Хайфу и на счет никак не повлиял. Сербы, кстати, до сих пор играют с рашистским "Газпромом" на груди.