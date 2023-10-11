56-летний украинский специалист Роман Пилипчук стал новым главным тренером Шерифа, информирует официальный сайт тираспольского клуба. Предыдущий наставник команды Роберто Бордин был уволен после унизительного поражения своей команды со счётом 0:6 от пражской Славии в матче Лиги Европы.

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Предыдущим местом работы Пилипчука был словенский Целе. Он покинул этот клуб в июле спустя год после назначения. Ранее Роман также тренировал Дачию, минское Динамо и работал помощником главного тренера в московском Спартаке и Ахмате.

Шериф занимает второе в чемпионате Молдовы, набрав 19 очков в 8 матчах.

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