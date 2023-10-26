Состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги конференций в сезоне 2023/24. Все результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Лига конференций 2023/24, 3-й тур

Группа А

Лилль – Слован – 2:1

Голы: Языджи, 68, Кабелла, 82 – Чаврич, 23

Клаксвик – Олимпия – 3:0

Голы: Йенсен, 30, Клеттскард, 44, Андреасен, 54

Группа В

Гент – Брейдаблик – 5:0

Голы: Гендельманн, 10, Кюйперс, 10, 19, Тиссудали, 43, Орбан, 69

Маккаби – Заря – матч перенесен

Группа С

Динамо Загреб – Виктория Пльзень – 0:1

Гол: Хори, 69 (п)

Балкани – Астана – 1:2

Голы: Куч, 8 – Оганесян, 7, Байсебеков, 23

Группа D

Лугано – Брюгге – 1:3

Голы: Влади, 74 – Баланта, 15, Сков Ольсен, 50, Ванакен, 88

Буде-Глимт – Бешикташ – 3:1

Голы: Гренбек, 29, Мумбанья, 58, Салтнес, 88 – Мое, 90+1 (авт)

Группа E

Зрински – Легия – 1:2

Голы: Бильбия, 30 – Яковлевич, 32 (авт), Крамер, 63

АЗ – Астон Вилла – 1:4

Голы: Садик. 65 – Бейли, 13, Тилеманс, 23, Уоткинс, 51, Макгинн, 56

Группа F

Генк – Ференцварош – 0:0

Фиорентина – Чукарички – 6:0

Голы: Белтран, 6, 10, Иконе, 29, Соттиль, 66, Мартинес, 73, Лопес, 83

Группа G

Абердин – ПАОК – 2:3

Голы: Миовски, 50, Полвара, 58 – Десподов, 73, Вийеринья, 84, Шваб, 90+5 (п)

Айнтрахт – ХИК – 6:0

Голы: Дина, 12, 89, Кох, 27, Мармуш, 31, Тута, 45+3, Скири, 55,

Группа H

Фенербахче – Лудогорец – 3:1

Голы: Батшуайи, 42, Зайц, 52, 90+4 – Бекао, 65 (авт)

Спартак Трнава – Норшеллан – 0:2

Голы: Йенсен-Аббью, 36, Расмуссен, 48

Самый больший разгром произошел в группе Зари. Гент деклассировал Брейдаблик и закрепился на первом месте квартета. Напомним, луганчане сегодня не играют, поскольку Маккаби попросил УЕФА перенести матч лиги конференций из-за ситуации в Израиле.

Лилль плохо начал матч со Слованом, но смог все изменить во втором тайме. Подопечные Паулу Фонсеки одержали волевую победу и вышли на первое место в группе А. Похоже, фаны Бешикташа могут начинать сожалеть о том, что выбили Динамо в квалификации. "Орлам" приходится разрываться на несколько турниров, что привело к плохим результатам. В группе ЛК турки пока последние.

Айнтрахт и Фиорентина вполне могли перепутать вид спорта. Сегодня они одержали победы со счетом 6:0, который считается разгромным даже в теннисе. Пострадали ХИК и Чукарички соответственно.

Фенербахче одержал третью победу из трех возможных, на этот раз разобравшись с Лудогорцем. Такие же показатели на экваторе турнира у ПАОКа и Виктории Пльзень. Больше команд, которые не теряли очки, не осталось.