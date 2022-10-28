Ліга Європи, 5 тур

Група E

Манчестер Юнайтед – Шериф – 3:0

Голи: Далот, 44, Рашфорд, 65, Роналду, 81

Омонія – Реал Сосьєдад – 0:2

Голи: Наварро, 45+2, Каррікабуру, 60

Група G

Нант – Карабас – 2:1

Голи: Блас, 17, Ганаго, 90+5 – Озобіч, 56 (п)

Фрайбург – Олімпіакос – 1:1

Голи: Кублер, 90+3 – Ель-Арабі, 15

Кріштіану Роналду переконав Еріка Тен Хага, що засвоїв урок, і отримав шанс знову зіграти в Лізі Європи – єдиному турнірі, де португалець отримує стабільну ігрову практику. Манчестер Юнайтед має намір ще поборотися за перше місце в групі Е, тому зіграв цілком бойовим складом. Максим Коваль тримав свої ворота на замку до кінця першого тайму, коли Далот таки прошив українського голкіпера після подачі з флангу. По перерві манкуніанці забили ще двічі. Цікаво, що Шериф пропускав виключно після подач з флангу. Один із м'ячів у свій актив записав Кріштіану.

В паралельному матчі квартету Реал Сосьєдад обіграв Омонію та зберіг лідерство. В останньому турі баски матимуть перевагу над манкуніанцями, яким доведеться виключно перемагати. Але путівки в плей-офф обидві команди вже гарантували. Шериф вперше в історії програв 4 єврокубкові матчі поспіль, але досі залишається фаворитом в боротьбі за вихід у Лігу конференцій. Українці Максим Коваль (Шериф) та Роман Безус (Омонія) відіграли повні матчі.

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У групі G доля обох матчів вирішувалася у компенсований час. Фрайбург (гарантовано буде першим) врятувався від поразки проти Олімпіакоса і залишив греків без весняної частини єврокубків. Натомість Нант вирвав перемогу над Карабахом і залишився у боротьбі за 1/16 Ліги Європи.