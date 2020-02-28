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Лига Европы: Манчестер Юнайтед разгромил Брюгге, Селтик уступил Копенгагену, Аякс сенсационно покинул турнир

00:09 82 Читати українською
Лига Европы: Манчестер Юнайтед разгромил Брюгге, Селтик уступил Копенгагену, Аякс сенсационно покинул турнир
Арсенал – Олимпиакос / Фото Goal

Состоялись матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы, 1/16 финала, ответные матчи

Арсенал – Олимпиакос – 0:1 (1:0) овертайм

Гол: Сиссе, 53

Аякс – Хетафе – 2:1 (0:2)

Голы: Данилу, 10, Оливейра, 63 (аг) – Мата, 5

Интер – Лудогорец – 2:1 (2:0)

Голы: Бираги, 32, Лукаку, 45+4 – Соуза, 27

Манчестер Юнайтед – Брюгге – 5:0 (1:1)

Голы: Фернандес, 27 (пен.), Игало, 34, Мактоминай, 41, Фред, 82, 90+3

Удаление: Дели, 23 (Б)

Севилья – ЧФР Клуж – 0:0 (1:1)

Селтик – Копенгаген – 1:3 (1:1)

Голы: Эдуард, 81 – Сантос, 51, Бьель, 85, Н'Дойе, 88

Шахтер завоевал сумасшедшую ничью на поле Бенфики и пробился в 1/8 Лиги Европы

Полуфиналист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов не сумел пройти первый раунд плей-офф Лиги Европы. Аякс победил Хетафе в ответном матче, но по сумме двух встреч именно испанцы проходят дальше.

Лудогорец шокировал Интер быстрым голом, но довольно быстро "нерадзурри" выровняли положение, а затем и вовсе вышли вперед. Итальянцы идут дальше в турнире.

Брюгге расписал амбициозную ничью (1:1) с МЮ в первом матче, однако во время второй встречи все стало на свои места и манкунианцы отгрузили сопернику 5 мячей. Эдуард Соболь провел поединок на гостевой скамейке запасных.

Севилья решила сильно не напрягаться в матче против ЧФР. Испанцы воспользовались преимуществом выездного гола в первой встрече и прошли румынскую команду.

Селтик неожиданно в родных стенах уступил Копенгагену и позволил датчанам пробраться в 1/8 финала турнира. Украинский хавбек шотландской команды Марьян Швед традиционно не попал в заявку на матч.

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Бенфика – Шахтер: анонс матча Лиги Европы
27 февраля
1643
Теги
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