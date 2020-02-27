Лига Европы: Талант Байера уничтожил Порту, Вольфсбург наказал обидчика Динамо, Эспаньол уступил Вулверхэмптону

Состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы, 1/16 финала, ответные матчи

Базель – АПОЭЛ – 1:0 (3:0)

Гол: Фрай, 38 (пен.)

Истанбул Башакшехир – Спортинг – 3:1 (1:3) овертайм

Голы: Шкртел, 31 Алексич, 45 – Вьетто, 68

Эспаньол – Вулверхэмптон – 3:2 (0:4)

Голы: Кальери, 16, 57, 90+1 – Траоре, 22, Догерти, 79

ЛАСК – АЗ – 2:0 (1:1)

Голы: Рагуц, 44 (пен.), 50

Удаление: Визингер, 88 (Л)

Мальме – Вольфсбург – 0:3 (1:2)

Голы: Брекало, 42, Герхардт, 66, Виктор, 69

Порту – Байер – 1:3 (1:2)

Голы: Марега, 65 – Аларио, 10, Демирбай, 50, Хаверц, 58

Удаление: Соареш, 85 (П)

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Базель еще в первой встрече против АПОЭЛа закрыл вопрос о том, кто пройдет в следующий раунд из этой пары. Однако швейцарцы захотели порадовать своих болельщиков дома и еще раз одолели игроков с Кипра.

Эспаньолу нужно было сотворить чудо, чтобы отквитать 4 мяча после первой встречи с Вулверхэмптоном, но этого не случилось. Минимальная победа в ответном матче с представителем АПЛ не позволила испанцам пройти дальше.

После ничьей (1:1) ЛАСК и нидерландский АЗ решили выяснить судьбу путевки в следующий этап именно во втором матче. Здесь сильнее оказались австрийцы, АЗ покидает турнир.

Вольфсбург одолел Мальме в родных стенах и повторил свой подвиг на выезде. Таким образом соперник Александрии выбил из ЛЕ обидчика Динамо. Напомним, именно из-за поражения от Мальме (3:4) киевляне не смогли выйти из группы Лиги Европы.

Байер стал одним из фаворитов турнира. Немцы дважды сумели одолеть португальский гранд. Одним из героев ответного матча стал Кай Хаверц, который отметился голом и двумя ассистами.

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