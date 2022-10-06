Ліга Європи: Ман Юнайтед втримав перемогу над Омонією з асистом Роналду, ПСВ знищив Цюріх, файєр-шоу в Швеції
Ліга Європи 2022/23, 3-й тур
Група A
Цюріх – ПСВ – 0:5
Голи: Вертессен, 10, 15, Гакпо, 21, 55, Сімонс, 35
Група C
ГІК – Лудогорець – 1:1
Голи: Хетемай, 55 – Тіссера, 10
Група D
Мальме – Уніон Берлін – 0:1
Гол: Бекер, 68
Вилучення: Шафер, 45+1 (Уніон Берлін)
Група E
Омонія – Манчестер Юнайтед – 2:3
Голи: Ансаріфард, 34 – Рашфорд, 53, 84, Марсьяль, 63
Шериф – Реал Сосьєдад – 0:2
Голи: Давід Сілва, 53, Елустондо, 62
Вилучення: К'ябу, 61 (Шериф)
ПСВ каменя на камені не залишив від Цюріха. Справу було зроблено ще в першому таймі, коли у воротах швейцарців побувало чотири м'ячі. Вертессен двічі, Гакпо та Сімонс забили до перерви, а після Гакпо також оформив дубль.
В групі C ГІК та Лудогорець (у складі якого грає Пластун) не змогли виявити сильнішого, на гол Тіссери в дебюті матчу результативно відповів Хетемай після перерви. А матч групи D між Мальме та Уніон Берліном запам'ятався запальною поведінкою фанатів, при чому в буквальному сенсі. На початку другого тайму арбітр зупинив гру та повів команду до роздягалень через файєра, які полетіли на газон.
А в групі E фаворити здобули свої перемоги. Реал Сосьєдад без проблем виграв у Шерифа, ворота якого захищав екс-динамівець Коваль. Перша половина пройшла без голів, а по перерві Давід Сілва відкрив рахунок у зустрічі. Молдовани залишились у меншості на 61 хвилині, після чого Елустондо поставив крапку в зустрічі.
Манчестер Юнайтед у результативній перестрілці здолав Омонію. Кіпріоти повели в рахунку на 34 хвилині завдяки голу Ансаріфарда, але Рашфорд та Марсьяль у другому таймі перевернули гру. Маркус оформив дубль з асисту Кріштіану ближче до завіси зустрічі – Роналду віддав чудову передачу на дальню стійку. Панайоту один м'яч відіграв, але більшого Омонія не змогла досягти.