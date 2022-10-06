Відбулись перші поєдинки 3-го туру групового етапу Ліги Європи у групах A, C, D та E. Читайте звіт про матчі на Футбол 24.

Ліга Європи 2022/23, 3-й тур

Група A

Цюріх – ПСВ – 0:5

Голи: Вертессен, 10, 15, Гакпо, 21, 55, Сімонс, 35

Група C

ГІК – Лудогорець – 1:1

Голи: Хетемай, 55 – Тіссера, 10

Група D

Мальме – Уніон Берлін – 0:1

Гол: Бекер, 68

Вилучення: Шафер, 45+1 (Уніон Берлін)

Група E

Омонія – Манчестер Юнайтед – 2:3

Голи: Ансаріфард, 34 – Рашфорд, 53, 84, Марсьяль, 63

Шериф – Реал Сосьєдад – 0:2

Голи: Давід Сілва, 53, Елустондо, 62

Вилучення: К'ябу, 61 (Шериф)

ПСВ каменя на камені не залишив від Цюріха. Справу було зроблено ще в першому таймі, коли у воротах швейцарців побувало чотири м'ячі. Вертессен двічі, Гакпо та Сімонс забили до перерви, а після Гакпо також оформив дубль.

В групі C ГІК та Лудогорець (у складі якого грає Пластун) не змогли виявити сильнішого, на гол Тіссери в дебюті матчу результативно відповів Хетемай після перерви. А матч групи D між Мальме та Уніон Берліном запам'ятався запальною поведінкою фанатів, при чому в буквальному сенсі. На початку другого тайму арбітр зупинив гру та повів команду до роздягалень через файєра, які полетіли на газон.

А в групі E фаворити здобули свої перемоги. Реал Сосьєдад без проблем виграв у Шерифа, ворота якого захищав екс-динамівець Коваль. Перша половина пройшла без голів, а по перерві Давід Сілва відкрив рахунок у зустрічі. Молдовани залишились у меншості на 61 хвилині, після чого Елустондо поставив крапку в зустрічі.

Манчестер Юнайтед у результативній перестрілці здолав Омонію. Кіпріоти повели в рахунку на 34 хвилині завдяки голу Ансаріфарда, але Рашфорд та Марсьяль у другому таймі перевернули гру. Маркус оформив дубль з асисту Кріштіану ближче до завіси зустрічі – Роналду віддав чудову передачу на дальню стійку. Панайоту один м'яч відіграв, але більшого Омонія не змогла досягти.