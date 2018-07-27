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Ліга Європи: Маліновський голом допоміг Генку розгромити Фолу, асистентський хет-трик Нойка

26 липня 23:21 449 Читать на русском
Ліга Європи: Маліновський голом допоміг Генку розгромити Фолу, асистентський хет-трик Нойка
Руслан Маліновський / Belgofut

У Лізі Європи завершилися ще кілька поєдинків 2-го кваліфікаційного раунду. Результативними діями в них відзначились і українці – Руслан Маліновський із Генка та Олександр Нойок, який грає за Динамо-Брест.

Бельгійський Генк зняв запитання щодо переможця матчу з Фолою ще в першому таймі. Команда Маліновського відвантажила гостям 4 м'ячі, а українець розпочав розгром люксембуржців уже на 4-й хвилині. Троссард у другому таймі з пенальті довершив знущання над представником екзотичного чемпіонату.

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Видовищний поєдинок видали брестське Динамо та грецький Атромітос. Білоруси вели 4:0, а український хавбек Нойок записав у свій актив 3 асисти. Проте, греки зуміли за 15 хвилин у кінцівці матчу забити тричі та залишили відкритим запитання щодо переможця протистояння. Ще один українець, форвард "біло-синіх" Олексій Хобленко лише заробив "гірчичник".

Відносно вдалим став вечір для польських команд. Ягеллонія вдома мінімально здолала португальський Ріу Аве завдяки голу Махая, а познаньський Лех на виїзді виборов нічию у матчі проти солігорського Шахтаря – 1:1. За Лех увесь поєдинок відіграв Володимир Костевич, а уродженець України Тарас Романчук вивів Ягеллонію на поле з капітанською пов'язкою.

Ліга Європи, 2-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

Генк – Фола – 5:0

Голи: Маліновський, 4, Посуело, 19, Троссард, 25, 73 (пенальті), Деваест, 28

Динамо-Брест – Атромітос – 4:3

Голи: Філіпович, 5, Савіцький, 13 (пенальті), 61, 70 – Манусос, 74, Веретило, 80 (автогол), Кулуріс, 88

Ягеллонія – Ріу Аве – 1:0

Гол: Махай, 9

Шахтар Солігорськ – Лех Познань – 1:1

Голи: Бакай, 53 – Амарал, 89

Ліга Європи2-й кваліф. раунд, перші матчі

Генк - Фола: Четвер 26 липня 2018

Генк
Матч завершено
5 : 0
Фола
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