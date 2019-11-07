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Лига Европы: ЛАСК в волевом стиле сенсационно разгромил ПСВ, Стандард на последних минутах одолел Айнтрахт

21:52 52 Читати українською
Лига Европы: ЛАСК в волевом стиле сенсационно разгромил ПСВ, Стандард на последних минутах одолел Айнтрахт
Русенборг – Спортинг Л – 0:2 / bta.bg

Состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы в квартетах D, E, F. Читайте отчет о матче Лиги Европы на сайте "Футбол 24".

Лига Европы 2019/20, 4-й тур

Группа D

ЛАСК – ПСВ – 4:1

Голы: Ранфтль, 56, Фризер, 60, Клаусс, 78, 82 – Швааб, 5 (пен.)

Русенборг – Спортинг Л – 0:2

Голы: Коатес, 16 Бруну Фернандеш, 38

Группа E

ЧФР – Ренн – 1:0

Гол: Рондон, 87

Удаление: Рондон, 90

Группа F

Стандард – Айнтрахт – 2:1

Голы: Ванхойдсен, 56, Лестьен, 90+4 – Костич, 65

ЛАСК в волевом стиле переиграл ПСВ. Нидерландцы быстро вышли вперед в счете, Швааб уже на 5 минуте реализовал пенальти. В первом тайме ЛАСК имел несколько возможностей сравнять счет, однако удалось это во второй половине. Ранфтль на 56 минуте попал в ближний угол, а уже через 4 минуты Фризер вывел австрийцев вперед. ЛАСК не успокоился на этом и добил ПСВ дублем Клаусса.

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Спортинг в гостях уверенно одолел Русенборг. На 16 минуте после затяжного розыгрыша углового Коатес открыл счет в матче. А ближе к перерыву Бруну Фернандеш легко качнул одного соперника и пробил в ближний угол, установив окончательный счет.

В группе E ЧФР Клуж минимально переиграл Ренн. Команды играли весь матч на равных, однако в конце второй половины Марио Рондон принес победу румынам. А в матче группы F Стандард вырвал победу у Айнтрахта. На гол Ванхойдсена в начале второго тайма ударом со штрафного ответил Филипп Костич. А в компенсированное время Лестьен принес победу бельгийцам.

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