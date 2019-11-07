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Лига Европы: Мальме потерял шанс обогнать Динамо, Севилья стала первой командой, вышедшей в плей-офф

21:49 347 Читати українською
Лига Европы: Мальме потерял шанс обогнать Динамо, Севилья стала первой командой, вышедшей в плей-офф
Севилья первой вышла в плей-офф Лиги Европы-2019/20 / фото: Севилья

Состоялись очередные матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы в квартетах А, В и С.

Лига Европы, 4 тур

Группа А

Дюделанж – Севилья – 2:5

Голы: Синани, 69, 80 – Эль-Хаддади, 18, 33, 67, Даббур, 27, 36

АПОЭЛ – Карабах – 2:1

Гол: Лукас, 59, Иоанну, 88 – Медведев, 10

Группа В

Лугано – Мальме – 0:0

Группа С

Краснодар – Трабзонспор – 3:0

Голы: Фернандеш, 27 35, Игнатьев, 90+3 – Нвакаэме, 90+5

Базель – Хетафе – 2:1

Голы: Артур, 8, Фрай, 60 – Мата, 45 (п)

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Севилья продолжает оставаться единственной командой текущего розыгрыша Лиги Европы, которая выиграла все свои поединки. Сегодня жертвой испанцев стал Дюделанж, который в хет-трик Эль-Хаддад и дубль Даббура ответил лишь точными ударами Синани.

В параллельном матче группы А Карабах не удержал победу над АПОЭЛом. Азербайджанцы открыли счет в первом тайме, а киприоты после перерыва не только отыгрались, но и вырвали победу. Севилья набрала 12 очков и обеспечила себе выход в плей-офф. Далее следуют Карабах (4), АПОЭЛ (4) и Дюделанж (3).

Мальме не сумел воспользоваться потерей очков главных конкурентов за выход в 1/16 финала в квартете В. Шведы на своем поле не справились с Лугано. Динамо и Копенгаген сохранили лидерство – по 6 пунктов. Мальме отстает на один балл, а Лугано за четыре тура разжился лишь двумя очками.

В матче лидеров группы С Базель одолел Хетафе. Швейцарцы забивали в каждом из таймов, а у испанцев только Хайме Мата реализовал пенальти в конце первой половины. В другом матче квартета Краснодар легко одержал победу над Трабзонспором.

Базель, набрав 10 очков, уверенно захватил лидерство. Хетафе и Краснодар имеют в своем активе по 6 зачетных пунктов, тогда как Транбзонспор (1 балл) почти потерял шансы на плей-офф.

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