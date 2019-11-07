Ліга Європи: ЛАСК у вольовому стилі сенсаційно розгромив ПСВ, Стандард на останніх хвилинах здолав Айнтрахт

Відбулись матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи у квартетах D, E, F. Читайте звіт про матчі Ліги Європи на сайті "Футбол 24".

Ліга Європи 2019/20, 4-й тур

Група D

ЛАСК – ПСВ – 4:1

Голи: Ранфтль, 56, Фрізер, 60, Клаусс, 78, 82 – Швааб, 5 (пен.)

Русенборг – Спортінг Л – 0:2

Голи: Коатес, 16, Бруну Фернандеш, 38

Група E

ЧФР Клуж – Ренн – 1:0

Гол: Рондон, 87

Вилучення: Рондон, 90

Група F

Стандард – Айнтрахт – 2:1

Голи: Ванхойдсен, 56, Лестьєн, 90+4 – Костіч, 65

ЛАСК у вольовому стилі переграв ПСВ. Нідерландці швидко вийшли вперед в рахунку, Швааб вже на 5 хвилині реалізував пенальті. В першому таймі ЛАСК мав кілька нагод зрівняти рахунок, однак вдалось це у другій половині. Ранфтль на 56 хвилині влучив у ближній кут, а вже за 4 хвилини Фрізер вивів австрійців уперед. ЛАСК не заспокоївся на цьому і добив ПСВ дублем Клаусса.

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Спортінг в гостях впевнено здолав Русенборг. На 16 хвилині після затяжного розіграшу кутового Коатес відкрив рахунок в матчі. А ближче до перерви Бруну Фернандеш легко хитнув одного суперника і пробив у ближній кут, встановивши остаточний рахунок.

В групі E ЧФР Клуж мінімально переграв Ренн. Команди грали весь матч на рівних, проте наприкінці другої половини Маріо Рондон приніс перемогу румунам. А в матчі групи F Стандард вирвав перемогу в Айнтрахта. На гол Ванхойдсена на початку другого тайму ударом зі штрафного відповів Філіп Костіч. А в компенсований час лестьєн приніс перемогу бельгійцям.

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