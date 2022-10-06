Лига конференций: Вест Хэм дожал Андерлехт и продолжил безупречную серию, безумная концовка в Турции
Состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги конференций. Все результаты – в этой новости на "Футбол 24".
Группа A
РФС – Башакшехир – начало матча в 22:00
Хартс – Фиорентина – начало матча в 22:00
Группа B
Андерлехт – Вест Хэм – 0:1
Гол: Скамакка, 79
Селькеборг – Стяуа – 5:0
Голы: Клюнге, 3, Куск, 8, Хелениус, 35(п), Тордарсон, 58, Адамсен, 51
Группа C
Лех – Хапоэль – 0:0
Вильяреал – Аустрия – начало матча в 22:00
Группа D
Словецко – Ницца – 0:1
Гол: Пепе, 54
Кельн – Партизан – начало матча в 22:00
Группа E
СК Днепр-1 – Вадуц – 2:2
Голы: Довбик, 5, Пихаленок, 77 – Фер, 26, Гассер 47
АЗ Алкмаар – Аполлон – начало матча в 22:00
Группа F
Мольде – Шэмрок Роверс – 3:0
Голы: Бриндхильсен, 10, 49, Хуссейн, 58
Гент – Юргорден – начало матча в 22:00
Группа G
Сивасспор – Балкани – 3:4
Голы: Улвестад, 1, Есильюрт, 75, 90+2 – Таки, 20, Потоку, 31, Кореница, 66, Красники, 90+4
Славия Прага – ЧФР Клуж – начало матча в 22:00
Группа H
Пюник – Жальгирис – 2:0
Голы: Жуниньо, 44, Отубанджо, 61
Базель – Слован Братислава – начало матча в 22:00
Андерлехт довольно долго сдерживал Вест Хэм. Сломить сопротивление бельгийцев удалось после появления на поле Джанлукки Скамакки. Именно итальянец забил победный гол, позволяющий "молотам" продолжить турнирный путь без потерь. В параллельном матче Силькеборг разбил Стяуа в активно включился в борьбу за плей-офф.
Ницца и Мольде одержали первые победы в текущем розыгрыше Лиги конференций. Пюник с тремя украинцами в составе снова победил и сделал весомую заявку на выход из группы.
Безумная развязка состоялась в Турции. Сивасспор в компенсированное время, казалось, уже спасся от поражения, Балкани смог снова забить в ответ. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Косово, которой удалось набрать 4 очка и догнать своего сегодняшнего соперника.