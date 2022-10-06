Ліга Європи, 3 тур

Група F

Штурм – Лаціо 0:0

Група Н

Монако – Трабзонспор 3:1

Голи: Бен-Єддер, 14, 45+2 (за пенальті), Дісасі, 55 – Бакасетас, 72

Црвена Звєзда – Ференцварош 4:1

Голи: Канга, 27 (з пенальті), 60, Мітровіч, 35, Катай, 50 – Закаріассен, 71

Спортивний директор Лаціо Іглі Таре визнав, що римляни недооцінили Мітьюлланд у матчі другого туру групового етапу ЛЄ, коли програли з нищівним рахунком 1:5. Тож у виїзній грі зі Штурмом італійська команда не могла наступати на ті ж самі граблі та мала брати реванш. Але Лаціо знову "вимкнувся"! Штурм створював момент за моментом, попри втрати двох основних форвардів команди, Якоба Янчера та Емануеля Емега.

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У першому таймі свої нагоди не змогли використати Бовінг, Аєті і Хорват, а після перерви – Аффенгрубер. Лаціо прокинувся лише у середині другого тайму – спрацювали заміни Саррі, які тренер зробив по перерві. Лаццарі та Дзакканьї пожвавили гру, і після вилучення правого захисника Штурма Газібеговіча форвард "орлів" Чіро Іммобіле навіть забив. Але зробив це з офсайду. Тож голів на Меркур Арені глядачі у цей вечір так і не дочекалися.

Гра Монако з чинним чемпіоном Туреччини завершилася, не встигнувши розпочатись. У дебюті зустрічі колишній форвард Валенсії Максі Гомес "проїхався" шипами по обличчю Мохаммаду Камара, і побачив перед собою "червоне світло". Що цікаво, головний арбітр зустрічі дістав з кишені червону картку лише після перегляду відеоповтору! Через декілька хвилин після цього епізоду Віссам Бен-Єддер забив свій перший гол у цій зустрічі.

Трабзонспор продовжував грати за схемою 4-2-3-0, то ж не дивно, що гості довгий час нічого не могли створити в атаці. Перед самою перервою "монегаски" заробили пенальті, і Бен-Єддер оформив дубль. Третій гол за господарів забив Дісасі, який прийшов до чужого штрафного майданчика на розіграш кутового. У цьому сезоні Монако дуже сильно виглядає під час розіграшу стандартів!

Лише за рахунку 0:3 Трабзонспор зміг забити гол престижу: відзначився Бакасетас, який вийшов на заміну.

Напередодні ЗМІ нагадували про те, як у Белграді зустрічали Ференцварош у 1975 році – тоді трибуни на стадіоні були заповнені вщент. Цього разу обидві команди грали на напівпорожньому стадіоні, і це не дивно, адже останні єврокубкові результати Црвени Звєзди залишають бажати кращого. Але у цій грі господарі порадували вболівальників: Ференцварош зумів забити гол лише за рахунку 0:4. У складі господарів відзначилися Канга (двічі), Мітровіч та Катай. Особливо красивим став другий гол Канга на 60-й хвилині – габонцеві вдався сильний та дуже прицільний удар з дальньої відстані.

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