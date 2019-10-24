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Лига Европы: Ференцварош Реброва с тремя украинцами унизил ЦСКА в России, Фейеноорд уступил Янг Бойз

21:52 306 Читати українською
Лига Европы: Ференцварош Реброва с тремя украинцами унизил ЦСКА в России, Фейеноорд уступил Янг Бойз
ЦСКА – Ференцварош / Фото из открытых источников

Состоялись матчи 3-го группового этапа Лиги Европы в группах A, G и H.

Лига Европы, 3-й тур

Группа А

Карабах – АПОЭЛ – 2:2

Голы: Кинтана, 13, Айлтон, 58 – Медведев, 29 (аг.), Халениус, 45+1

Группа G

Янг Бойз – Фейеноорд – 2:0

Голы: Ассале, 14 (пен.), Нсаме, 28 (пен.)

Порту – Рейнджерс – 1:1

Голы: Диас, 36 – Морелос, 44

Группа H

Лудогорец – Эспаньйол – 0:1

Гол: Кампусано, 13

ЦСКА – Ференцварош – 0:1

Гол: Варга, 86

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Янг Бойз легко разобрался с Фейеноордом. Хозяева уже к концу первого тайма оформили себе удобный гандикап в два мяча. Вторая половина встречи стала лишь формальностью. Во втором матче группы G Порту и Рейнджерс не смогли выявить сильнейшего. Команды обменялись голами, но решающий мяч так и не был забит.

Недавний обидчик Зари в квалификации к ЛЕ Эспаньол минимально переиграл Лудогорец благодаря быстрому голу на старте поединка. В параллельном матче Сергей Ребров во главе Ференцвароша противостоял московскому ЦСКА. Команда экс-тренера Динамо с тремя украинцами в составе (Харатин, Зубков, Игнатенко) достойно держал натиск россиян. А перед финальным свистком венгры нанесли смертельный удар сопернику благодаря голу Варги. Стоит отметить, что ассистировал венгру Александр Зубков. Ребров везет из Москвы три очка.

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