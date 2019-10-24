Ліга Європи: Ференцварош Реброва з трьома українцями принизив ЦСКА в Росії, Фейєнорд поступився Янг Бойз

Відбулись матчі 3-го групового етапу Ліги Європи в групах A, G та H.

Ліга Європи, 3-й тур

Група А

Карабах – АПОЕЛ – 2:2

Голи: Кінтана, 13, Айлтон, 58 – Мєдвєдєв, 29 (аг.), Халеніус, 45+1

Група G

Янг Бойз – Фейєнорд – 2:0

Голи: Ассале, 14 (пен.), Нсаме, 28 (пен.)

Порту – Рейнджерс – 1:1

Голи: Діас, 36 – Морелос, 44

Група H

Лудогорець – Еспаньйол – 0:1

Гол: Кампусано, 13

ЦСКА – Ференцварош – 0:1

Гол: Варга, 86

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Янг Бойз легко розібрався з Феєнордом. Господарі вже до завершення першого тайму оформили собі зручний гандикап у два м'ячі. Друга половина зустрічі стала лише формальністю. В другому матчі групи G Порту та Рейнджерс не змогли виявити сильнішого. Команди обмінялись голами, але вирішальний м'яч так і не був забитий.

Недавній кривдник Зорі у кваліфікації до ЛЄ Еспаньйол мінімально переграв Лудогорець завдяки швидкому голу на старті поєдинку. В паралельному матчі Сергій Ребров на чолі Ференцвароша протистояв московському ЦСКА. Команда екс-тренера Динамо з трьома українцями у складі (Харатін, Зубков, Ігнатенко) гідно тримала натиск росіян. А перед фінальним свистком угорці завдали смертельного удару супернику завдяки голу Варги. Варто відзначити, що асистував угорцю Олександр Зубков. Ребров везе з Москви три очка.

Турнірна таблиця Ліги Європи