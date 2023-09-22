В рамках 1-го туру групового етапу Ліги Європи 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи УЄФА 2023/24, 1-й тур

Група А

Вест Хем – ТСЦ Бачка-Топола – 1:1

Голи: Петровіч, 66 (автогол), Кудус, 70, Соучек, 81 – Станіч, 48

Олімпіакос – Фрайбург – 2:3

Голи: Ель-Каабі, 40, 75 – Шаллай, 9, Гріфо, 45+7 (пен), Філіп, 86

Група В

Аякс – Марсель – 3:3

Голи: Боржес, 9, Бергейс, 20, Тейлор, 52 – Клос, 23, Обамеянг, 38, 78

Брайтон – АЕК Афіни – 2:3

Голи: Жоау Педру, 30 (пен), 67 (пен) – Сідібе, 11, Гачіновіч, 40, Понсе, 84

Вест Хем у рідних стінах розправився з дебютантом єврокубків – сербський ТСЦ Бачка Топола. Хоча поєдинок легко не давався. Гості зберегли ворота сухими в першому таймі, а на початку другого ще й вийшли уперед внаслідок грубої помилки від Огбонни. Станіч відібрав м'яч і реалізував вихід віч-на-віч.

Втім, вже на 66-й подача від Бенрама призвела до автогола Петровіча (якби не він, то забив би Кудус), а після цього Кудус і Соучек провели ще по одному голу – причому в обох випадках асистував Ворд-Проуз. 3:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

У паралельній зустрічі Олімпіакос і Фрайбург влаштували перестрілку з п'ятьма голами. Греки двічі зрівнювали рахунок, однак на 86-й хвилині Філіп прийняв подачу з кутового й прошив ближній кут воріт "олімпійців". 2:3! Фрайбург святкує перемогу.

Справжній трилер побачили вболівальники у Амстердамі, де Аякс приймав Марсель. Господарі швидко оформили комфортну перевагу – на 9-й хвилині Броббі перехопив м'яч у центрі й вийшов віч-на-віч, а на 20-й Бергейс бахнув з лету після розіграшу кутового. 2:0! Втім, вже на 23-й Клос втік від трьох захисників у штрафному й скоротив відставання.

Наприкінці першого тайму Обамеянг взагалі зрівняв рахунок, відкрившисьна правому краю карного майданчика й пробивши у підкаті під ближню стійку. 2:2! В обох голах асистував Аріт. На перерву команди відправились за рівних цифр, однак всього за шість хвилин після відновлення гри Тейлор знову вивів Аякс уперед – і тут вже другий асист святкував Боржес.

Відсвяткувати перемогу амстердамцям, однак, не судилося, адже Обамеянг на 78-й хвилині оформив дубль. П'єр-Емерік відкрився на лівому куті штрафного, змістився в центр і бахнув під дальню стійку. 3:3! Цей гол виявився останнім у битві. Нічия на Йохан Кройф Арені.

У іншому матчі групи драми було не менше. Брайтон на рідному Амексі приймав афінський АЕК. Греки з передач Хайсафі двічі виходили вперед у рахунку, причому відкрити його вдалося вже на 11-й хвилині – втім, господарі заробляли пенальті й зрівнювали. В обох випадках за підопічних Роберто Де Дзербі забив Жоау Педру.

Тим не менш, суттєвої ігрової переваги англійці не мали, за що й поплатились. Есекіль Понсе, який вийшов на заміну в середині другого тайму, прошив Стіла на 84-й хвилині – 2:3! І ось тепер Брайтон не відскочив. Фінальний свисток зафіксував перемогу АЕКа.