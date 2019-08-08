ЦСКА София – Заря: анонс матча 3-го квалификационного раунда ЛЕ

Заря поборется за выход в следующий раунд квалификации Лиги Европы в матче против софийского ЦСКА. Анонс и прогноз на игру читайте на "Футбол 24".

ЦСКА София – Заря

8 августа, София, стадион "Болгарская армия". Прямая трансляция на "Футбол 24".

Главный арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Заре в текущей квалификации Лиги Европы везёт с посевом – в прошлом году на этой же стадии луганчане встречались с Брагой. Нынешний соперник "мужиков" выглядит куда менее статусно, однако ни в коем случае нельзя относиться к нему свысока. Во-первых, болгарские команды славятся умением пить кровь из сильных коллективов (чего только Лудогорец стоит), а во-вторых – ЦСКА далеко не мальчик для битья (и это не простые слова уважения).

31-кратный чемпион Болгарии сейчас ориентируется на легионеров. Подавляющая их часть приехала из африканских и латиноамериканских стран, за которыми скауты всегда следили с особым вниманием – именно здесь сделал себе имя Жуниор Мораес. Также тут есть футболисты из британских островов, Испании, Италии и Португалии, однако не стоит думать, что такое разнообразие хорошо отразилось на футболе ЦСКА Софии. Нет – "армейцы" не демонстрируют тики-таки, а играют в довольно простой футбол через дальние переводы на высоких нападающих, а также уделяют большое внимание стандартам. Оборона болгарского гранда так и вовсе слаба как в командном, так и в индивидуальном плане.

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Наиболее опасными исполнителями в составе "красных" можно назвать бразильского вингера Эвандро, португальского центрхава Тьягу Родригеша и гамбийского форварда Али Сов. Первый отличается серьёзным техническим арсеналом, высокой скоростью и реализацией – в семи матчах нового сезона он забил пять голов. Тьягу более важен своим умением бить со штрафных, а вот Али Сов – это мечта украинских тренеров. Высокий и мощный африканец главной своей задачей имеет цепляние за длинные передачи и верховые мячи.

Заря имела опыт успешной игры против гораздо более сильных коллективов, однако возникает вопрос готовности луганчан прямо сейчас. Под руководством нового тренера – Виктора Скрипника – "мужики" неплохо начали, разгромив Будучность на выезде, однако после этого не провели ни одного беспроблемного матча. Команда одержала победу над Ворсклой при одном ударе в створ на 3-й минуте, не смогла забить второй гол в ворота Будучности дома (при превосходстве в два футболиста) и не дожала СК Днепр-1, который уже в августе валится с ног. Футболисты и Виктор Скрипник при этом часто говорят про "игру по счету", однако в таком случае это уже перегиб.

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Впрочем, проблемы Зари можно понять. Новый тренер пытается поставить игровой стиль, в котором ранее команда не играла – это быстрый футбол в схеме 4-4-2 ромб (в основном) с высокими позициями вингеров, изоляциями и выходом в атаку через одну-две передачи. Моментально наиграть подобное невозможно, хотя некоторые футболисты уже засияли – например, Леднев. В физическом плане "мужики" выглядят подготовленными как следует, хотя сложности каленаря заставляют Виктора Скрипника проводить постоянную ротацию. В общем, Заря на данном этапе выглядит коллективом на стадии перестройки, но у неё остались сбитая основа и большой опыт. ЦСКА таким похвастаться не может.

Статистика противостояния и интересные факты

1. ЦСКА и Заря никогда не играли между собой на официальном уровне. Сегодня – их дебютная встреча.

2. ЦСКА лишь раз пересекался с украинскими клубами в еврокубках. В сезоне 2001/02 "армейцы" выбили из Кубка УЕФА донецкий Шахтер, разгромив его дома (3:0) и потерпев поражение на выезде (2:1). Также "красные" дважды встречались с Динамо, но это было ещё во времена советского блока – киевляне в четырёх матчах одержали три победы и одну ничью, выбив ЦСКА Софию с Кубка Кубков 1974/75 и КЕЧ 1979/80.

3. 72-летний главный тренер ЦСКА Софии – Любко Петрович – успел поработать в более чем 30-ти клубах (в частности, в Эспаньоле) и выиграть с Црвеной Звездой Кубок европейских чемпионов.

4. Христо Стоичков перешёл в Барселону именно из ЦСКА Софии.

5. Заря всегда проходила квалификационные раунды Лиги Европы, однако при этом не выиграла ни одного матча в плей-офф за выход в группу.

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Кадровая ситуация

У ЦСКА серьёзных проблем не видно. Нет ни травмированных, ни дисквалифицированных, поэтому Любко Петрович может выпустить свой сильнейший состав. Очевидно, в атаке с первых минут выйдет трио Эвандро-Тьягу-Сов, а в обороне команда снова сыграет в три защитника. В принципе, особого выбора у болгар и нет – их кадровая комплектация при внешнем блеске иностранных паспортов в реальности довольно слабенькая.

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Заре точно не поможет Артём Громов, надорвавший связки голеностопа и вылетевший на 3-4 недели. Других проблем с составом у луганчан нет – в Болгарию отправились все футболисты основной обоймы, а также арендованный у Динамо Назарий Русин. Было бы интересно посмотреть на него в такой игре, однако вряд ли Виктор Скрипник сразу бросит новичка в бой.

Ориентировочные составы на матч ЦСКА София – Заря

ЦСКА София: Черняускас – Бодоров, Альбентоса, Томас – Занев, Бикеле, Тьягу, Жефферсон – Эвандро, Сов, Фаббрини

Заря: Шевченко – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисения, Хомченовский, Кочергин – Леднев – Лунёв, Будковский

Прогноз Футбол 24 – 1:1

ЦСКА в родных стенах крайне неуступчив. В новом сезоне из пяти домашних встреч болгары выиграли три, один раз расписали ничью и потерпели одно поражение – и во всех этих встречах "армейцы" забивали голы! Впрочем, тут нужно делать скидку на уровень болгарской лиги, в которой софийцы ещё и далеко не самые сильные. Сейчас они идут на шестой позиции, при этом потерпев болезненное поражение от Чорно Моря (1:3). Матчи еврокубков против Осиека также не впечатлили – победа 1:0 дома, проигрыш 1:0 на выезде, нервный проход дальше по серии пенальти. Очень слабо.

Конечно, ЦСКА Софию нельзя забрасывать шапками, однако Заря всё равно выше классом. Луганчане, в первую очередь, рискуют уступить самим себе – несыгранность состава, низкая реализация и неосторожная оборона (особенно при стандартах) пока никуда не делись. Да и без Громова будет непросто. Именно поэтому можно ожидать боевую ничью – как показывают первые матчи "мужиков", прагматичного Виктора Скрипника такие варианты устраивают. Добиться такого результата Заре вполне по силам.

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