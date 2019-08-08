ЦСКА Софія – Зоря: анонс матчу 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ

Зоря побореться за вихід у наступний раунд кваліфікації Ліги Європи в матчі проти софійського ЦСКА. Анонс та прогноз на гру читайте на "Футбол 24".

ЦСКА Софія – Зоря

8 серпня, Софія, стадіон "Болгарська армія". Пряма трансляція на "Футбол 24".

Головний арбітр: Сандро Шерер (Швейцарія)

Зорі в поточній кваліфікації Ліги Європи щастить із посівом – в минулому році на цій же стадії луганці зустрічалися з Брагою. Нинішній суперник "мужиків" виглядає куди менш статусно, однак в жодному разі не можна відноситись до нього зверхньо. По-перше, болгарські команди славляться вмінням пити кров із сильних колективів (чого лише Лудогорець коштує), а по-друге – ЦСКА Софія далеко не хлопчики для биття (і це не прості слова поваги).

31-разовий чемпіон Болгарії нині орієнтується на легіонерів. Переважна їх частина приїхала з африканських та латиноамериканських країн, за якими скаути завжди слідкували з особливою увагою – саме тут заграв Жуніор Мораєс. Також тут є футболісти з британських островів, Іспанії, Італії та Португалії, однак не варти думати, що таке різноманіття гарно позначилось на футболі ЦСКА Софії. Ні – "армійці" не демонструють тіки-таки, а грають у доволі простий футбол через дальні переведення на високих нападників, а також велику приділяють увагу стандартам. Оборона болгарського гранда так і зовсім слабенька як у командному, так і в індивідуальному плані.

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Найбільш небезпечними виконавцями у складі "червоних" можна назвати бразильського вінгера Евандро, португальського центрхава Тьягу Родрігеша та гамбійського форварда Алі Сова. Перший відзначається серйозним технічним арсеналом, високою швидкістю та реалізацією – у семи матчах нового сезону він забив п'ять голів. Тьягу більш важливий своїм вмінням лупити зі штрафних, а от Алі Сов – це мрія українських тренерів. Високий і потужний африканець головним своїм завданням має чіпляння за довгі передачі та верхові м'ячі.

Зоря мала досвід успішної гри проти набагато сильніших колективів, однак постає питання готовності луганців прямо зараз. Під керівництвом нового тренера – Віктора Скрипника – "мужики" непогано розпочали, розгромивши Будучность на виїзді, однак після цього не провели жодного безпроблемного матчу. Команда здобула перемогу над Ворсклою при одному ударі в площину на 3-й хвилині, не змогла забити другий гол у ворота Будучності вдома (при перевазі у два футболісти) і не дотиснула СК Дніпро-1, який вже у серпні валиться з ніг. Футболісти і Віктор Скрипник при цьому часто говорять про "гру по рахунку", однак в такому випадку це вже перегинання.

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Втім, проблеми Зорі можна зрозуміти. Новий тренер намагається поставити ігровий стиль, в якому раніше команда не грала – це швидкий футбол у схемі 4-4-2 ромб (здебільшого) з високими позиціями вінгерів, ізоляціями та виходом в атаку через одну-дві передачі. Моментально награти подібне неможливо, хоча деякі футболісти вже засяяли – наприклад, Лєднєв. У фізичному плані "мужики" виглядають підготовленими як слід, хоча складнощі каленаря змушують Віктора Скрипника проводити постійну ротацію. Загалом, Зоря на даному етапі виглядає колективом на стадії перебудови, але у неї залишились збита основа та великий досвід. ЦСКА таким похизуватися не може.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. ЦСКА Софія та Зоря ніколи не проводили очних поєдинків на офіційному рівні. Сьогодні – їх дебютна зустріч.

2. Болгарські "армійці" лише раз перетиналися з українськими клубами на євроарені. В сезоні 2001/02 вони вибили з Кубку УЄФА донецький Шахтар, розгромивши його вдома (3:0) та зазнавши поразки на виїзді (2:1). Також "червоні" двічі зустрічалися з Динамо, але це було ще в часи радянського блоку – кияни в чотирьох матчах здобули три перемоги та одну нічию, вибивши ЦСКА Софію з Кубка Кубків 1974/75 та КЕЧ 1979/80.

3. 72-річний головний тренер ЦСКА Софії – Любко Петровіч – встиг попрацювати у більш, ніж 30-ти клубах (зокрема, в Еспаньйолі) та виграти з Црвеною Звєздою Кубок європейських чемпіонів.

4. Хрісто Стоїчков перейшов у Барселону саме із ЦСКА Софії

5. Зоря завжди проходила кваліфікаційні раунди Ліги Європи, однак при цьому не виграла жодного матчу в плей-офф за вихід у групу.

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Кадрова ситуація

У ЦСКА серйозних проблем не помітно. Немає ні травмованих, ні дискваліфікованих, тож Любко Петровіч може випустити свій найсильніший склад. Очевидно, в атаці з перших хвилин вийде тріо Евандер-Тьягу-Сов, а в обороні команда знову зіграє в три захисники. В принципі, особливого вибору у болгарів і немає – їх кадрова комплектація при зовнішньому блиску іноземних паспортів в реальності доволі слабенька.

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Зорі точно не допоможе Артем Громов, який надірвав зв'язки гомілкостопу й вилетів на 3-4 тижні. Інших проблем зі складом у луганців немає – в Болгарію відправились усі футболісти основної обойми, а також орендований у Динамо Назарій Русин. Було б цікаво поглянути на нього в такій грі, однак навряд чи Віктор Скрипник одразу кине новачка у бій.

Орієнтовні склади на матч ЦСКА Софія – Зоря

ЦСКА Софія: Черняускас – Бодоров, Альбентоса, Томас – Занєв, Бікель, Тьягу, Жефферсон – Евандро, Сов, Фаббріні

Зоря: Шевченко – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко – Іванісенія, Хомченовський, Кочергін – Лєднєв – Луньов, Будківський

Прогноз Футбол 24 – 1:1

ЦСКА Софія у рідних стінах вкрай непоступливий. У новому сезоні з п'яти домашніх зустрічей болгари виграли три, одного разу розписали нічию й зазнали однієї поразки – і у всіх цих зустрічах "армійці" забивали голи! Втім, потрібно робити знижку на рівень болгарської ліги, в якій софійці ще й далеко не найсильніші. Нині вони йдуть на шостій позиції, зазнавши болючої поразки від Чорно Моря (1:3). Матчі єврокубків проти Осієка також не вразили – перемога 1:0 вдома, програш 1:0 на виїзді, нервовий прохід далі за серією пенальті. Дуже слабенько.

Звісно, ЦСКА Софію не можна закидувати капелюхами, однак Зоря все одно вища за класом. Луганці, в першу чергу, ризикують поступитися самим собі – незіграність складу, низька реалізація та необережна оборона (особливо при стандартах) поки що нікуди не ділись. Та й без Громова буде непросто. Саме тому можна очікувати на бойову нічию – як показують перші матчі "мужиків", прагматичного Віктора Скрипника такі варіанти влаштовують. Добитися такого результату Зорі цілком по силах.

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