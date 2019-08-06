Рафаилов поделился мнением о сотрудничестве с европейскими тренерами – Моуринью в Заре не будет

Генеральный директор луганчан рассказал о своих предпочтениях среди известных наставников.

"Моуринью без контракта? Никто ему не звонил, никто не обращался. Он – очень сложный человек. Думаю, ему со мной будет очень трудно, как и мне с ним.

Вернидуб рассказал, чем занимается после ухода из Зари

А вот Арсен Венгер – очень интересный человек. Для него это была бы большая экзотика, больше, чем на каком-то острове", – рассказал Сергей Рафаилов YouTube-каналу ТРЕНДЕЦ.

Напомним, в этом году Заря назначила нового тренера впервые за восемь сезонов. Вместо Юрия Вернидуба команду возглавил Виктор Скрипник, который имеет опыт работы в Европе.

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