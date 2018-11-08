Лига Европы: Челси минимально одолел БАТЕ, Севилья в драматичном матче дожала Акхисар Селезнева

Состоялись поединки 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группах J и L.

Челси на выезде минимально обыграл белорусский БАТT в группе L. Единственный гол в этом матче забил Оливье Жиру.

Греческий ПАОК также минимально уступил Виlи. Победу свой команде принес Миланов. Стоит отметить, что в составе греческого клуба весь матч на поле провел Евгений Шахов. Другой украинец Евгений Хачериди остался на скамейке запасных.

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Севилья в меньшинстве сумела вырвать победу над Акхисаром. Нолито и Муриель еще до перерыва обеспечили испанцам комфортное преимущество. Однако Маню и Айык сумели подарить туркам надежду.

Победу своей команде принес Банега, который реализовал пенальти. Заметим, что с 56-й минуты Севилья играла в меньшинстве после удаления Гомеса. Стоит вспомнить, что украинец Евгений Селезнев в заявку Акхисара на этот матч не попал.

Краснодар одержал волевую победу над Стандардом. На гол Карлеса-Гонсалеса в первом тайме после перерыва ответили Сулейманов и Вандерсон.

Челси с максимальным количеством очков возглавляет турнирную аблица группы L. У Види 6 зачетных пунктов, а у ПАОКа и Бате по 3 очка.

Севилья и Краснодар продолжают лидировать в группе J, имея по 9 очков. На три пункта от них отстает Стандард, а у Акхисар 0 заработанных очков.

Лига Европы. Групповой этап, 4-й раунд

Группа L

БАТЕ – Челси – 0:1

Гол: Жиру, 53

Види – ПАОК – 1:0

Гол: Миланов. 50

Лига Европы. Групповой этап, 4-й раунд

Группа J

Акхисар – Севилья – 2:3

Голы: Маню, 52, Айык, 78 – Нолито, 12 Муриель, 38, Банега, 86 (пенальти)

Удаление: Гомес, 56

Кораснодар – Стандард – 2:1

Голы: Сулейманов, 79, Вандерсон, 82 – Карлеса-Гонсалес, 19