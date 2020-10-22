Стартовал групповой раунд Лиги Европы. В рамках первого тура победы одержали Бенфика, АЗ, Рейнджерс, Гранада и Реал Сосьедад. Обзор матчей на "Футбол 24".

Лига Европы, 1 тур

Группа D

Лех – Бенфика – 2:4

Голы: Ишак, 15, 49 – Пицци, 9 (пен), Нуньес, 42, 60, 90+3

Стандард – Рейнджерс – 0:2

Голы: Таверньер, 19 (пен), Руф, 90+3

Группа Е

ПСВ – Гранада – 1:2

Голы: Гетце, 45+1 – Молина, 57, Мачис, 66

ПАОК – Омония – 1:1

Голы: Мург, 56 – Ботеак, 16

Группа F

Наполи – АЗ – 0:1

Гол: де Вит, 57

Риека – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Хон, 90+3

Яркий матч выдали Лех и Бенфика. Португальцы уже на старте встречи повели в счете благодаря пенальти, однако поляки быстро отыгрались – классная атака с голом Ишака. Лех вовсе не уступал сопернику, а иногда даже доминировал (гостей спасла перекладина). Бенфика под занавес первого тайма вновь вышла вперед – Нуньес головой замкнул фланговую подачу.

Лестер – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

После перерыва команды не сбавили обороты. Лех чудом избежал пропущенного гола (мяч вынесли с линии ворот), а через две минуты сравнял счет. Ишак сыграл на добивании и записал себе в актив дубль. Впрочем, дорогие новички Бенфики организовали еще один гол – Эвертон отдал, Нуньес забил.

Василий Кравец вышел со скамейки запасных на последние 20 минут. Украинец даже неплохо обострял, однако его команда все же не спаслась. А в компенсированное время Дарвин Нуньес (пришел в Бенфику за 24 млн евро из Сегунды) оформил хет-трик.

Стивен Джеррард с Рейнджерс приехал в гости к Стандарду после победы в Old Firm Derby. Шотландцы забили победный гол с пенальти – приговор исполнил Таверньер. Стандард пытался отвечать, даже попал в перекладину, но отыграться не сумел. В компенсированное арбитром время Рейнджерс закрепил преимущество голом Руфа с собственной половины!

Aye, so Kemar Roofe has just scored... well... the best goal ever scored by anyone. Ever. ️ pic.twitter.com/LufeBLxvHM — Greg Martin (@gregmartin1982) October 22, 2020

Бенфика и Рейджерс с тремя очками прогнозируемо лидируют в группе D.

***

ПСВ и Гранада устроили эффектное шоу. В конце первого тайма Гетце открыл счет мощным ударом в касание – второй гол Марио за ПСВ. А после перерыва феерила уже Гранада. Сначала результативную "воздушную" комбинацию разыграли Пуэртас и Молина, а затем Мачис с линии штрафной классно пробил в дальнюю "девятку".

Very very superb solo goal by Darwin Machis for Granada. pic.twitter.com/1ZrR7bIHvz — Gboyega (@mcgboye1) October 22, 2020

Испанцы победили и возглавили квартет E. В другом матче группы Омония и ПАОК расписали ничью – 1:1.

***

АЗ, который вылетел из Лиги чемпионов от Динамо, сотворил сенсацию в Лиге Европы. Обескровленные коронавирусом голландцы приехали в гости к Наполи и прибили команду Рино Гаттузо! Хозяева больше атаковали и значительно больше создавали, однако Осимхен и Метренс упускали роскошные возможности.

Алкмаар взамен нанес лишь два удара в створ ворот Мерета, один из которых стал результативным. Сугавара тонким пасом нашел Свенссона, тот прострелил в штрафную площадь, а де Вит расстрелял голкипера.

АЗ делит первое место в группе F с Реал Сосьедадом – испанцы в параллельном матче дожали Риеку.

Лига Европы: Арсенал спасся в матче с Рапидом, Байер опозорил Ниццу, Фонсека совершил камбэк