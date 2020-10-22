Стартував груповий раунд Ліги Європи. У рамках першого туру перемоги здобули Бенфіка, АЗ, Рейнджерс, Гранада та Реал Сосьєдад. Огляд матчів читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи, 1 тур

Група D

Лех – Бенфіка – 2:4

Голи: Ішак, 15, 49 – Піцці, 9 (пен), Нуньєс, 42, 60, 90+3

Стандард – Рейнджерс – 0:2

Голи: Таверньєр, 19 (пен), Руф, 90+3

Група Е

ПСВ – Гранада – 1:2

Голи: Гьотце, 45+1 – Моліна, 57, Мачіс, 66

ПАОК – Омонія – 1:1

Голи: Мург, 56 – Ботеак, 16

Група F

Наполі – АЗ – 0:1

Гол: де Віт, 57

Рієка – Реал Сосьєдад – 0:1

Гол: Хон, 90+3

Яскравий матч видали Лех і Бенфіка. Португальці вже на старті зустрічі повели в рахунку завдяки пенальті, однак поляки швидко відігралися – класна атака з голом Ішака. Лех зовсім не поступався супернику, а подекуди навіть домінував (гостей врятувала поперечина). Бенфіка під завісу першого тайму знову вийшла вперед – Нуньєс головою замкнув флангову подачу.

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По перерві команди не збавили оберти. Лех дивом уник пропущеного гола (м'яч винесли з лінії воріт), а через дві хвилини зрівняв рахунок. Ішак зіграв на добиванні та записав собі в актив дубль. Втім, коштовні новачки Бенфіки організували ще один гол – Евертон віддав, Нуньєс забив.

Василь Кравець вийшов з лави запасних на останні 20 хвилин. Українець навіть непогано загострював, однак його команда все ж не врятувалася. А в компенсований час Дарвін Нуньєс (прийшов у Бенфіку за 24 млн євро з Сегунди) оформив хет-трик.

Стівен Джеррард з Рейнджерс приїхав у гості до Стандарда після перемоги в Old Firm Derby. Шотландці забили переможний гол з пенальті – вирок виконав Таверньєр. Стандард намагався відповідати, навіть влучив у поперечину, але відігратися не зумів. У компенсований арбітром час Рейнджерс закріпив перевагу голом Руфа з власної половини!

Aye, so Kemar Roofe has just scored... well... the best goal ever scored by anyone. Ever. ️ pic.twitter.com/LufeBLxvHM — Greg Martin (@gregmartin1982) October 22, 2020

Бенфіка та Рейджерс з трьома очками прогнозовано лідирують у групі D.

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ПСВ і Гранада влаштували ефектне шоу. Наприкінці першого тайму Гьотце відкрив рахунок потужним ударом у дотик – другий гол Маріо за ПСВ. А після перерви феєрила вже Гранада. Спершу результативну "повітряну" комбінацію розіграли Пуертас і Моліна, а потім Мачіс з лінії штрафного майданчика класно поцілив у дальню "дев'ятку".

Very very superb solo goal by Darwin Machis for Granada. pic.twitter.com/1ZrR7bIHvz — Gboyega (@mcgboye1) October 22, 2020

Іспанці перемогли та очолили квартет E. В другому матчі групи Омонія та ПАОК розписали нічию – 1:1.

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АЗ, який вилетів з Ліги чемпіонів від Динамо, створив сенсацію в Лізі Європи. Знекровлені коронавірусом нідерландці приїхали в гості до Наполі та прибили команду Ріно Гаттузо! Господарі більше атакували та значно більше створювали, однак Осімхен і Метренс змарнували розкішні нагоди.

Алкмаар натомість завдав лише двох ударів у площину воріт Мерета, один з яких став результативним. Сугавара тонким пасом знайшов Свенссона, той прострілив у штрафний майданчик, а де Віт розстріляв голкіпера.

АЗ поділяє перше місце в групі F з Реал Сосьєдадом – іспанці в паралельному матчі дотиснули Рієку.

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