Команда Скрипника против недавнего лидера АПЛ, сенсационных "лис" Роджерса. Где смотреть матч Лестер – Заря онлайн? Игру транслирует канал "Футбол 2". Там же в 21:00 стартует предматчевая студия "Путь в Гданьск". Также встречу можно посмотреть на канале Volia Football 1. Матч, как и онлайн-трансляция Лестер – Заря на "Футбол 24", стартует в 22:00. Луганский клуб не проигрывал 4 матча подряд, но и выиграл за этот месяц только раз. Команда Роджерса несколько забуксовала в Англии (3 поражения за 4 последних поединка). Интересно, что Заря номинально поопытнее в еврокубках. Для бронзового призера чемпионата Украины это 8 старт (12 побед в целом), а для соперника – 5 (7 триумфов).

Лестер Сити – Заря: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Хозяева без суперзвезды и главного бомбардира (Варди забил 5 голов за 4 тура АПЛ). Джейми травмирован и не сыграет в первой встрече против Зари. В то же время возвращается в основу Лестера другой игрок сборной Англии Мэддисон, восстановившийся после повреждения. Арендованный у Ромы Ченгиз Ундер опять не дождался дебюта в стартовом составе. Скрипник неожиданно поставил на опорника Цвека в обороне вместо Абу Ханны. Также прогнозировался выход Гладкого в нападении, но вместо экс-форварда Шахтера и Динамо сыграет номинальный полузащитник Лунев. Атакующий полузащитник Хомченовский уже не впервые в сезоне выходит на место левого защитника – полноценной замены Михайличенко пока совсем не видно.

Лестер: Шмейхель (к) – Кастань, Эванс, Фофана, Фухс – Менди – Мэддисон, Прат, Тилеманс, Барнс – Ихеаначо

Запасные: Вард, Якупович, Джастин, Морган, Олбрайтон, Перес, Ундер, Чудхури

Заря: Шевченко (к) – Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовский – Иванисеня – Юрченко, Назарина, Кочергин – Кабаев, Лунев

Запасные: Василь, Мацапура, Руфати, Перович, Гладкий, Абу Ханна, Гринь, Цыганикс