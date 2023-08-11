Лига Европы, квалификация. 3-й раунд

Жальгирис – Хеккен – 1:3

Голы: Хнид, 85 – Хрстич, 38, 47, Райгор, 70

Карабах – ХИК – 2:1

Голы: Леандро, 55, Жуниньо, 85 - Олусанья, 77

Шериф – БАТЭ – 5:1

Голы: Анкейе, 12, 47, Бадоло, 32, Янсане, 90+3, 90+8 – Бане, 50

Зринськи – Брейдаблик – 6:2

Голы: Киш, 2, 30, Малекинушич, 21, 40, Бибийя, 33, Иванучич, 55 – Людвикссон, 64, Эйольфссон, 74

Олимпиакос – Генк – 1:0

Гол: Фортунис, 1

Шведские команды не добились успеха в квалификации еврокубков. В первом квалификационном раунде Лиги конференций выбыли все три представителя - Кальмар, Хаммарбю и Юргорден. Поэтому в самой Швеции очень порадовались успеху Хеккена в выездном матче с Жальгирисом. Героем этой встречи стал новичок Хеккена Срджан Хрстич, который пришёл на место ушедшего в Шеффилд Юнайтед лучшего бомбардира команды Бени Траоре. 20-летний серб оформил дубль, забив в конце первого и начале второго тайма.

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Тяжелую победу Карабаху в домашнем матче с ХИКом также принёс летний новичок команды бразилец Жуниньо. Причём он вышел на замену.

В Тирасполе Шериф разгромил БАТЭ со счётом 6:1, но единственный пропущенный хозяевами мяч целиком и полностью лежит на совести Максима Коваля. Украинский вратарь выпрыгнул, чтобы сыграть на выходе, но неверно рассчитал траекторию мяча – и проиграл дуэль защитнику гостей Сиди Бане, находясь во вратарской площадке.