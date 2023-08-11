Ліга Європи, кваліфікація. 3-й раунд

Жальгіріс – Хеккен – 1:3

Голи: Хнід, 85 – Хрстіч, 38, 47, Райгор, 70

Карабах – ХІК – 2:1

Голи: Леандро, 55, Жуніньо, 85 – Олусанья, 77

Шериф – БАТЕ – 5:1

Голи: Анкейє, 12, 47, Бадоло, 32, Янсане, 90+3, 90+8 – Бане, 50

Зрінські – Брейдаблік – 6:2

Голи: Кіш, 2, 30, Малекінушіч, 21, 40, Бібійя, 33, Іванучіч, 55 – Людвікссон, 64, Ейольфссон, 74

Олімпіакос - Генк - 1:0

Гол: Фортуніс, 1

Шведські команди не досягли успіху в кваліфікації єврокубків. У першому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій вибули всі три представники країни – Кальмар, Хаммарбю та Юргорден. Тож у самій Швеції дуже пораділи успіху Хеккена у виїзному матчі з Жальгірісом. Героєм цієї зустрічі став новачок Хеккена Срджан Хрстіч, який прийшов на місце найкращого бомбардира команди Бені Траоре, який пішов у Шеффілд Юнайтед. 20-річний серб оформив дубль, забивши наприкінці першого і початку другого тайму.

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Важку перемогу Карабаху в домашньому матчі з ХІКом також приніс літній новачок команди бразилець Жуніньо. Причому він вийшов на заміну.

У Тирасполі Шериф розгромив БАТЕ з рахунком 6:1, але єдиний пропущений господарями м'яч цілком і повністю лежить на совісті Максима Коваля. Український воротар вистрибнув, щоб зіграти на виході, але невірно розрахував траєкторію м'яча – і програв дуель захиснику гостей Сіді Бані, перебуваючи у воротарському майданчику.